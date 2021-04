Miller critique la LNH

J.T Miller s’en est pris à la Ligue nationale de hockey (LNH), mercredi, estimant que les Canucks de Vancouver ne seront tout simplement pas prêts à jouer vendredi.

Quelque 26 membres de l’organisation ont obtenu des résultats positifs à des tests de COVID-19 lors des dernières semaines, si bien que huit matchs ont été repoussés. Or, la LNH souhaite terminer le calendrier régulier selon les échéanciers établis avant la saison.

Résultat: les Canucks n’auront que deux séances d’entraînement après une pause de 15 jours et la formation de la Colombie-Britannique devra disputer 19 matchs en 30 jours, le premier contre les Oilers d’Edmonton, vendredi.

«Je n'ai pas vraiment beaucoup pensé au hockey, mais c'est un peu fou. Je sais que tout le monde a un travail à faire, mais s'attendre à ce que toute notre équipe soit prête à jouer après un entraînement et un autre d'avant-match est un peu difficile à comprendre», a fait valoir Miller en vidéoconférence, mercredi.

«J'espère que les gens ne prendront pas cela dans le mauvais sens, je suis un gars super compétitif... mais ce n'est pas une question de hockey pour notre équipe. Il s'agit de la santé et de la sécurité de nos joueurs, de leurs familles et de leurs enfants. Il ne s’agit pas de participer aux séries éliminatoires.»

L’attaquant a indiqué qu’il trouvait la situation frustrante, sous-entendant que la priorité du circuit Bettman était d’amorcer les séries éliminatoires à la date prévue, et non la santé de ses athlètes.

Le directeur général des Canucks, Jim Benning, avait fait part de l’inquiétude de certains joueurs, dont les membres de la famille contractaient encore la maladie pas plus tard que la fin de semaine dernière.

«C'est frustrant, nous essayons de parler de notre priorité numéro un qui est la santé de nos joueurs et la sécurité de leurs familles et il est impossible d'y parvenir avec ce qu'on nous demande de faire, a ajouté Miller. Ce qu'on nous demande de faire ne sera pas trop sécuritaire, si on me le demande.»