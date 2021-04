Jadeveon Clowney signe finalement

Les Browns de Cleveland ont annoncé l’embauche de l’ailier défensif Jadeveon Clowney, mercredi.

Les deux camps se sont entendus pour un contrat d’un an valant un peu plus de 10 millions $, selon ESPN.

Clowney, qui a participé trois fois au Pro Bowl, a évolué avec les Titans du Tennessee la saison dernière. Précédemment, il a fait partie des organisations des Seahawks de Seattle et des Texans de Houston.

Le vétéran de 28 ans, qui en sera à une huitième saison dans la NFL, ajoutera de l’expérience et de la profondeur à la défensive des Browns.

«Nous sommes heureux d’ajouter Jadeveon à notre ligne défensive, a indiqué l’entraîneur-chef Kevin Stefanski par voie de communiqué. C’est une force perturbatrice qui nous aidera contre la course et la passe. Nous avons été en mesure de faire des ajouts intéressants à notre unité défensive via le marché des joueurs autonomes et nous sommes impatients de nous mettre au travail pour pouvoir améliorer l’équipe.»

Choisi au premier rang du repêchage 2014 de la NFL en 2014 par les Texans, Clowney a enregistré 32 sacs du quart en sept saisons.

Par ailleurs, les Browns ont également mis la main sur le joueur de ligne défensive Takkarist McKinley en vue de la prochaine saison.