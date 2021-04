Un plateau significatif pour Max Pacioretty

L’ancien capitaine du Canadien de Montréal Max Pacioretty est entré lundi dans le club des marqueurs de 300 buts en carrière et même s’il ne tient pas à faire passer ses succès avant ceux des Golden Knights de Vegas, il est fier de ce nouveau fait d’armes.

L’Américain a touché la cible en troisième période de la victoire de 4 à 2 contre les Kings de Los Angeles, couronnant une poussée de quatre buts sans réplique des siens et contribuant au deuxième gain en autant de jours des Knights. Il a atteint le plateau des 300 à son 802e match de saison régulière, devenant le 25e hockeyeur actif à accomplir l’exploit.

Au terme de la rencontre, le vétéran a admis qu’il avait ce chiffre en tête.

«Je croyais qu’après avoir touché trois fois le poteau durant la partie précédente, il me faudrait un bout de temps avant d’y parvenir. Heureusement, j’ai compté sur un bon écran devant le filet adverse pour me faciliter la tâche, a-t-il dit au quotidien Las Vegas Review-Journal en soulignant l’aide apportée par Mark Stone sur son but historique. Je lui avais dit avant le match qu’il me fallait un retour de lancer pour réussir et ce fut ici pratiquement l’équivalent.»

D’ailleurs, son coéquipier Stone n’a pas tari d’éloges à son égard.

«Je l’ai mentionné plusieurs fois : parmi ceux avec qui j’ai joué, il possède le meilleur tir, a-t-il indiqué. C’est probablement le franc-tireur le plus dangereux que je n’aurai jamais côtoyé. Je ne sais pas s’il y a cinq gars dans la ligue ayant un lancer aussi dur et précis que le sien. Vous l’avez vu sur ce but.»

Grimper les échelons

Pacioretty a totalisé 226 buts en 10 campagnes avec le Tricolore et sa récolte de 300 lui vaut actuellement le 209e rang de l’histoire du circuit Bettman. Pour les intéressés, le prochain joueur qu’il dépassera est Ulf Dahlen, 208e avec 301 buts. Du côté des patineurs encore en action, Jamie Benn est 201e avec 308 filets.

Cette saison, «MaxPac» a enfilé l’aiguille 20 fois en 39 rencontres. C’est la huitième année où il récolte au moins une vingtaine de buts.