La transparence de Dominique Ducharme

Publié aujourd'hui à 09h22

Mis à jouraujourd'hui à 09h22

Dominique Ducharme a toujours été reconnu pour être un entraîneur-chef qui était clair et précis.

Le canal de communication avec ses joueurs, ses adjoints et son personnel est toujours ouvert. Les gens autour de lui sont informés et mis au courant des décisions à venir.

Depuis qu’il a été nommé entraîneur-chef des Canadiens de Montréal, Ducharme est fidèle à sa réputation. Lorsque j’assiste aux entraînements de l'équipe, je constate que Ducharme parle constamment à ses joueurs et très souvent, il le fait de façon individuelle. C’est ainsi à chaque fois.

Les joueurs savent à quoi s’en tenir. Il n’y a pas de zone grise.

Et je constate que Ducharme fait aussi preuve de transparence lorsqu’il répond aux questions des journalistes. Deux exemples me viennent à l’esprit.

D’abord, dans le match du 5 avril contre les Oilers d’Edmonton, Brendan Gallagher s’est blessé et il a dû quitter la rencontre. Après le match, un journaliste a posé une question à Ducharme sur l’état de santé Gallagher.

«Oui. C’est au pouce. Donc, une fracture à un pouce.»

Le journaliste avait ensuite demandé s'il allait manquer plusieurs semaines de jeu.

«Oui. On va en savoir plus.»

Simple, clair et précis comme réponse. J’ai tellement trouvé cela rafraîchissant.

Et puis, hier soir (lundi), après le match contre les Maple Leafs, Ducharme a été appelé à parler de l’utilisation prochaine de ses gardiens de but en l’absence de Carey Price. Sa réponse était détaillée et appréciée pour tous et toutes.

«Juste pour clarifier les choses avec Carey. L’information qu’on a ce soir, c’est que Carey va être sur la glace mercredi matin. On ne s’attend pas à qu’il joue mercredi soir. Dans les jours qui vont suivre, Carey va être prêt à revenir. Est-ce que ça pourrait être vendredi ou samedi? On va voir. À partir de mercredi, il va être sur la glace.»

Bon sang que ça fait du bien !

Aucune cachette et cette honnêteté n’a pas mis son équipe dans le pétrin pour autant.

Je félicite Dominique Ducharme pour cette transparence.