Du renfort de qualité à Dallas

Les Stars de Dallas pourraient bientôt compter sur le retour au jeu de leur joueur vedette Tyler Seguin, lui qui devait patiner avec l’équipe de réserve, mardi.

Le directeur général de l’équipe, Jim Nill, espère que le numéro 91 pourra jouer un premier match dans deux semaines.

Seguin avait subi une opération à la hanche droite après la défaite des Stars en finale de la coupe Stanley, en 2020. Le patineur ontarien a amassé 50 points en 69 matchs pendant la dernière campagne et avait connu six saisons consécutives d’au moins 72 points avant cela.

Le joueur d’avant n’est pas le seul membre de la formation texane qui pourrait faire ses débuts dans environ deux semaines. Le gardien Ben Bishop, opéré pour une déchirure du ménisque après le parcours éliminatoire des siens, a commencé à patiner avec l’équipe de réserve lundi.

Bishop a récolté 21 victoires la saison dernière, tout en maintenant une moyenne de buts alloués de 2,50 et un taux d’efficacité de ,920.

«Je n’aime pas donner de dates exactes, parce que quand tu fais ton retour après une opération majeure, les choses peuvent changer rapidement, a déclaré Nill au site NHL.com. La chose la plus dure, c’est que nous ne pratiquons jamais. Nous n’avons pas la liberté de ramener les joueurs dans le travail quotidien du hockey et de les amener à un bon niveau de conditionnement pour les matchs.»

Plus d’aide

Les Stars pourraient aussi compter sur deux autres ajouts éventuellement.

Tout d’abord, l’attaquant Alexander Radulov a seulement pu prendre part à 11 duels cette saison en raison d’une blessure au bas du corps. Celui qui est absent depuis le 18 mars a récolté 12 points cette saison. Le Russe pourrait être opéré, mais il discutera avec des spécialistes avant qu’une décision soit prise.

Ensuite, même si Nill a été plutôt tranquille durant la date limite des transactions, il a pu faire l’acquisition du défenseur Sami Vatanen, placé au ballotage par les Devils du New Jersey. Le Finlandais est en voie de connaître sa pire saison en carrière dans le circuit Bettman en vertu d’une récolte de six points en 30 matchs.

«Nous avons parlé de la date limite des transactions et de la possibilité d’acquérir des joueurs. Nous avons aussi parlé de retrouver [Seguin], retrouver [Radulov], retrouver [Bishop]. Ce sont des joueurs élites et ils nous ont manqué. Si on retrouve ces joueurs, c’est encore meilleur que n’importe quel ajout via une transaction et ils ne nous coûtent rien en retour.»

S’ils souhaitent retourner en finale de la coupe Stanley, les Stars auront besoin d’aide, eux qui sont en sixième place de la section Centrale, à six points des Predators de Nashville et du quatrième – et dernier – rang donnant accès aux éliminatoires. Ils ont toutefois trois matchs de plus à disputer.