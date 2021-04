«Nos gars n'abandonnent jamais» - Dominique Ducharme

Pour la deuxième fois de la saison, le Canadien était embourbé dans une mauvaise passe de laquelle il ne semblait pas être en mesure de sortir. Défait dans quatre de ses cinq matchs précédents, on le voyait mal renverser la situation face aux Maple Leafs.

Les mauvaises langues diront que les Leafs étaient dus pour en perdre une et que la loi de la moyenne allait bien finir par rattraper Jack Campbell, invaincu en 11 départs cette saison.

Ce serait toutefois malhonnête à l’endroit des hommes de Dominique Ducharme, qui ont connu une excellente soirée au bureau.

«C’est une grosse victoire», a-t-il reconnu lors de son point de presse d’après-match.

À l’aube de deux autres semaines éreintantes au cours desquelles le Canadien affrontera les Flames (qui les suivent au cinquième rang) cinq fois en huit rencontres, ces deux points acquis contre l’équipe à battre dans la division Nord feront assurément du bien.

Évidemment, tout n’a pas été parfait. L’entraîneur a souligné le passage un peu plus à vide du deuxième vingt, où les visiteurs, en arrière par deux buts, sont parvenus à niveler le pointage.

C’est exactement là qu’en temps normal, au cours des dernières semaines, les Montréalais se seraient écrasés. Cette fois, ils ont repris de la vigueur grâce au but de Josh Anderson.

«Les gars ont du caractère. Je sais que lors du dernier match, on s’est effondré lorsque les Jets ont marqué leur deuxième but, mais lors du match précédent, on s’était bien battus après avoir connu un mauvais départ, a rappelé l’entraîneur-chef du Canadien. Nos gars n’abandonnent jamais. Ils croient en eux-mêmes.»

Danault se fait justice

Passé maître dans l’art de contenir Connor McDavid et Leon Draisaitl, le trio de Phillip Danault a éprouvé beaucoup d’ennuis cette saison contre l’autre monstre à deux têtes de la division : Auston Matthews et Mitch Marner.

Lundi, mis à part une séquence en deuxième période, le Québécois et ses complices ont eu le dessus.

En plus de contenir les gros canons des Leafs, ils ont marqué deux buts. Des buts inscrits chaque fois par Tomas Tatar.

«Ce trio a fait de l’excellent travail. Contrer le meilleur trio, c’est une chose, mais tu ne peux pas seulement te défendre, a souligné Ducharme. Tu dois également forcer l’autre équipe à se défendre. Ça fait partie de la mission de jouer contre eux. Ce soir [lundi], ils ont fait du bon travail sur 200 pieds.»

Par ailleurs, Ducharme a indiqué que Carey Price rejoindrait ses coéquipiers pour un premier entraînement demain. Il devrait être prêt à revenir au jeu dans les jours suivants.