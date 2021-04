Carter Verhaeghe doit s'absenter

L’une des belles surprises de la saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH), soit Carter Verhaeghe, ratera au moins une semaine d’activités chez les Panthers de la Floride en raison d’une blessure au haut du corps.

C’est ce que le directeur général Bill Zito a indiqué dans un communiqué, mardi. Aucun détail n’a été donné sur la nature de cette blessure ni sur le moment où elle est survenue. Son état sera réévalué chaque semaine.

Repêché en troisième ronde par les Maple Leafs de Toronto en 2013, Verhaeghe a dû attendre à l’année dernière pour effectuer ses débuts dans la LNH. Il a récolté neuf buts et 13 points en 52 parties avec le Lightning de Tampa Bay.

Il a ensuite accepté un contrat de deux ans d’une valeur annuel de 1 million $ au mois d’octobre avec les Panthers, et il occupe actuellement le troisième rang des pointeurs du club en vertu d’une récolte de 17 filets et 35 points en 42 matchs. Seuls Aleksander Barkov et Jonathan Huberdeau ont fait mieux que lui jusqu’ici.