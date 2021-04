Victor Mete quitte Montréal

Les Sénateurs d'Ottawa ont réclamé au ballottage le défenseur Victor Mete, lundi, après qu'il eut été rendu disponible par le Canadien de Montréal.

Dans la capitale nationale, l’arrière devrait prendre la place d’un autre ancien du Tricolore, Mike Reilly, qui a été échangé aux Bruins de Boston quelques heures plus tôt. S’il n’avait pas trouvé preneur, il aurait possiblement été cédé au Rocket de Laval, dans la Ligue américaine.

Mete a été retranché de la formation montréalaise au profit d’Otto Leskinen pour le match de samedi contre les Jets de Winnipeg; ceux-ci l’ont emporté 5 à 0. Au cours de la partie précédente, également contre le club manitobain, jeudi, l’entraîneur-chef Dominique Ducharme avait cloué au banc l’arrière gaucher pour toute la troisième période.

Cette saison, l’Ontarien de 22 ans a récolté trois mentions d’aide en 14 sorties, tout en conservant un différentiel de +3. Depuis son arrivée dans la Ligue nationale, il a accumulé 34 points en 185 duels. Au terme de la présente campagne, il sera admissible au statut de joueur autonome avec compensation.

Sami Vatanen quitte encore le New Jersey

Pour une deuxième année consécutive, Sami Vatanen a quitté les Devils du New Jersey à l’approche de la date limite des transactions de la Ligue nationale de hockey (LNH), cette fois en étant réclamé au ballottage par les Stars de Dallas, lundi.

L’arrière de 29 ans a récolté deux buts et six points en 30 parties cette saison après avoir accepté un contrat d’une saison avec les Devils en octobre dernier. En février 2020, les Devils l’avaient échangé aux Hurricanes de la Caroline en retour de Janne Kuokkanen, notamment.

Vatanen a marqué 47 buts et amassé 200 points en 464 parties en carrière avec les Ducks d’Anaheim et les Devils. À Dallas, il rejoindra une équipe qui accuse un retard de six points sur les Predators de Nashville, détenteurs du quatrième rang de la section Centrale.

Josh Healey prolonge

Ayant également vu son nom placé au ballottage la veille, le défenseur Josh Healey n’a pas été réclamé et il a accepté une prolongation d’une saison avec le club du Tennessee quelques instants plus tard.

Il s’agit d’un pacte à deux volets qui rapportera 700 000 $ à l’athlète de 26 ans, ou 65 000 $ dans la Ligue américaine. Il a par ailleurs été cédé aux Wolves de Chicago.

Healey n’a encore jamais joué dans la LNH. Il a été limité à deux points, dont un but, en 20 parties avec les Wolves cette saison.

Alex Biega et Danny Dekeyser, des Red Wings de Detroit, tout comme Cody Goloubef, des Sénateurs d’Ottawa, n’ont pour leur part pas été réclamés et demeureront avec leurs équipes respectives.