Janmark impliqué dans un échange à trois équipes

Les Golden Knights de Vegas auraient jeté leur dévolu sur l’attaquant Mattias Janmark pour les aider en cette fin de saison en l’obtenant dans une transaction avec les Blackhawks de Chicago.

C’est du moins ce qu’a avancé le site The Athletic, lundi. En retour, les Blackhawks, qui auraient également cédé un choix de cinquième ronde en 2022, mettraient la main sur une sélection de deuxième tour cette année et une autre de troisième ronde en 2022.

Les Sharks de San Jose pourraient également être impliqués en acceptant de retenir une partie du salaire de 2,25 millions $ de Janmark, qui sera joueur autonome sans compensation au terme de la campagne.

Janmark a fait scintiller la lumière rouge 10 fois en 41 matchs cette saison, ajoutant neuf mentions d’aide. Il montre par ailleurs un différentiel de -17, lui qui disputait une première campagne avec le club de l’Illinois.

Le Suédois de 28 ans en est à une cinquième saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH), ayant amorcé sa carrière avec les Stars de Dallas. Il revendique 54 filets et 128 points en carrière.

Un retour à Denver pour Carl Soderberg

L’Avalanche du Colorado a ramené dans son giron l’attaquant Carl Soderberg, lundi, cédant en retour aux Blackhawks de Chicago les joueurs d’avant Josh Dickinson et Ryder Rolston.

Soderberg, 35 ans, a récolté sept buts et huit mentions d’aide pour 15 points en 34 rencontres cette saison, tout en conservant un différentiel de -5. Le Suédois a évolué à Denver de 2015 à 2019. Par la suite, il a porté l’uniforme des Coyotes de l’Arizona lors de la dernière campagne et a signé un contrat d’un an, d’une valeur de 1 million $, avec les Hawks le 26 décembre.

En carrière, le vétéran a totalisé 295 points, incluant 110 filets, en 586 sorties.

Pour sa part, Ryder Rolston est le fils de l’ancien joueur Brian Rolston. Il n’a pas encore disputé une partie dans la Ligue nationale, lui qui a joué avec l’Université Notre Dame en 2020-2021. Enfin, Dickinson a passé du temps dans la Ligue américaine et l’ECHL cette année.

Adam Gaudette passe aux Blackhawks

Adam Gaudette tentera de relancer sa saison avec les Blackhawks de Chicago, puisque la formation de l’Illinois l’a acquis des Canucks de Vancouver en retour de Matthew Highmore, lundi.

Gaudette a été limité à quatre buts et sept points en 33 matchs cette saison, tout en montrant un différentiel de -13. Il avait pourtant touché la cible 12 fois, totalisant 33 points, en 59 rencontres la saison dernière.

L’attaquant de 24 ans sera joueur autonome avec compensation au terme de la saison.

Highmore a quant à lui obtenu deux mentions d’aide en 24 parties. Le joueur de centre compte 73 matchs d’expérience dans la Ligue nationale, répartis au cours des trois plus récentes campagnes avec les Blackhawks.

Dmitry Kulikov retourne au Canada

Les Oilers d’Edmonton ont acquis lundi le défenseur Dmitry Kulikov des Devils du New Jersey, recevant en retour un choix conditionnel de quatrième ronde lors du repêchage de 2022.

Si les Oilers remportent une série éliminatoire, ce sera plutôt une sélection de troisième tour qui passera aux mains des Devils.

Le vétéran de 30 ans effectuera ainsi un retour en sol canadien, car il a évolué pour les Jets de Winnipeg de 2017 à 2020 avant de signer un contrat à titre de joueur autonome avec les Diables en octobre dernier.

Kulikov a inscrit deux mentions d’aide en 38 affrontements cette saison, tout en conservant un différentiel de -4. Il a totalisé 172 points en 715 parties dans la Ligue nationale. Son entente de 1,15 million $ prendra fin cet été et il sera admissible à nouveau à l’autonomie complète.