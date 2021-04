Même avec Lowry, les Raptors n’y peuvent rien

Le retour au jeu de Kyle Lowry n’aura pas eu l’effet escompté puisque les Raptors de Toronto se sont tout de même inclinés 102 à 96, dimanche à New York, contre les Knicks.

Le meneur de jeu avait manqué les six derniers matchs des siens en raison d’une infection à une orteil. En un peu plus de 37 minutes de jeu, il a amassé 19 points, sept rebonds et six passes décisives.

C’est toutefois Gary Trent fils qui a accumulé le plus de points pour les visiteurs, avec 23.

Dans le camp adverse, Julius Randle a été le plus productif, avec une soirée de 26 points. Il a grandement été aidé par le Canadien R.J. Barrett, qui a ajouté 19 points, en plus d’un rebond et cinq passes décisives.

La troupe de Nick Nurse retournera maintenant à son domicile temporaire, en Floride, pour une séquence de cinq matchs au Amalie Arena, en commençant mardi, contre les Hawks d’Atlanta.