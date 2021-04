Une chance en or pour Galchenyuk

La réorganisation des trios chez les Maple Leafs en raison de l’absence de William Nylander, qui doit suivre le protocole de la COVID-19, démontre la confiance grandissante que la formation torontoise met en Alex Galchenyuk.

En effet, l’ancien attaquant du Canadien de Montréal a évolué sur le premier trio aux côtés d’Auston Matthews et de Mitch Marner vendredi à l’entrainement. Sur la deuxième unité, on retrouvait John Tavares, Zach Hyman et Ilya Mikheyev.

Depuis qu’il a joint les Leafs, Galchenyuk a principalement évolué sur le deuxième trio avec Tavares et Nylander. En 10 matchs avec sa nouvelle formation, il a récolté un but et trois aides.

«Sans Nylander, ça brise le trio de Tavares comme nous l’aimons, a indiqué l’entraineur-chef Sheldon Keefe dans une entrevue publiée par TSN. C’est une chance pour nous de regarder Galchenyuk, qui joue vraiment bien. Il semble bien travailler avec John. Mais maintenant que nous savons ce qui fonctionne bien pour nous, nous voulons essayer autre chose.»

De bons mots des coéquipiers

Ancien choix de première ronde du Canadien, le troisième au total en 2012, Galchenyuk semble complètement revigoré depuis son arrivée à Toronto. Rapidement il est tombé dans les bonnes grâces de ses coéquipiers, notamment en raison de son éthique de travail.

«Il travaille extrêmement dur, a remarqué Mitch Marner. C’est comme ça chaque soir et il a eu beaucoup de chances qu’il a manquées de très peu. J’ai hâte de voir comment il fera (samedi, contre les Sénateurs d’Ottawa). J’espère qu’on aura une chimie dès le début.»

«C’est un joueur qui travaille extrêmement fort, a ajouté le défenseur Zach Bogosian. C’est un joueur très talentueux, mais qui met beaucoup d’efforts à l’échec-avant. C’est l’une des choses que j’ai vraiment remarquée.»

«Évidemment, il est très talentueux et il a de la vitesse, a pour sa part indiqué le défenseur Morgan Rielly. Il aime jouer avec les autres gars talentueux et fabriquer des jeux. Il aime jouer au hockey et il essaie toujours de faire mieux.»

Toronto est la cinquième formation de Galchenyuk depuis qu’il a quitté Montréal. Il a également évolué avec les Coyotes de l’Arizona, les Penguins de Pittsburgh, le Wild du Minnesota et les Sénateurs d’Ottawa.