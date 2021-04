Le frère d'Eric Staal pourrait-il s'amener à son tour avec le CH?

Sans rien enlever à Otto Leskinen, le fait de voir le jeune Finlandais intégrer la formation du Canadien de Montréal, samedi soir, laisse deviner que le directeur général Marc Bergevin tentera d’ajouter du renfort à la ligne bleue d’ici la date limite des transactions.

Parmi les options intéressantes, il y a Ryan Murray, des Devils du New Jersey. Et pourquoi pas Marc Staal, des Red Wings de Detroit, qui pourrait venir rejoindre son frère Eric à Montréal?

Murray, sélectionné deuxième au total par les Blue Jackets de Columbus au repêchage de 2012, occupe 4,6 millions $ sur la masse salariale des Devils.

Or, une retenue de salaire par la formation du New Jersey permettrait à Bergevin de l’acquérir sans trop risquer. Murray deviendra effectivement joueur autonome sans compensation au terme de la présente campagne. En 31 matchs cette saison, il a récolté 10 mentions d’aide et affiché un differentiel de +6.

Comme les Devils, les Red Wings se retrouvent du côté des vendeurs. Parmi leurs défenseurs éligibles à l’autonomie complète, Marc Staal et Jon Merrill représentent des options intéressantes.

Dans le cas de Staal, son salaire annuel de 5,7 millions $ demeure le principal obstacle. Jon Merrill, qui gagne 925 000$, se veut un candidat moins coûteux.

Déjà, les Wings ont échangé un arrière, vendredi, quand Patrik Nemeth a été envoyé à l’Avalanche du Colorado en retour d’un choix de quatrième tour au repêchage de 2022.

À Buffalo, les Sabres ont échangé le défenseur Brandon Montour aux Panthers de la Floride. Il sera lui aussi joueur autonome sans compensation au terme de la saison.