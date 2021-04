Caufield plus discret ; autre victoire du Rocket

Cole Caufield disputait un deuxième match en 24 heures avec le Rocket de Laval, samedi après-midi, mais il n’a pas obtenu de point, alors que son équipe l’a emporté 4 à 3 sur les Marlies à Toronto.

Auteur de deux buts et d’une mention d’aide la veille, le prometteur espoir du Canadien de Montréal a été frustré à trois occasions par le gardien Ian Scott, qui a cédé quatre fois sur les 28 tirs des joueurs du Rocket.

Caufield a failli ajouter son nom à la feuille de pointage, mais son but sur la déviation d’un tir de Tobie Paquette-Bisson ne lui a finalement pas été accordé. Après la reprise-vidéo, c’est plutôt le défenseur qui a été crédité de la réussite, sa première dans l’uniforme lavallois.

«Je trouve qu’il s’adapte bien, il a une bonne compréhension du jeu. Ç’a passé proche de connecter. Ça connectait peut-être un petit peu moins, mais il avait quand même beaucoup de temps en zone offensive. [...] C’est de l’apprentissage, mais c’était un bon match pour lui», a analysé en entrevue d’après-match l’entraîneur-chef Joël Bouchard.

Laurent Dauphin a été la bougie d’allumage de sa formation. Le Québécois a marqué deux fois en quatre minutes en début de partie, chaque fois aidé de Rafael Harvey-Pinard.

Le dur à cuire Michael Pezzetta a inscrit l’autre but du Rocket, lui qui a aussi engagé le combat avec Rich Clune en première période, venant à la défense de Caufield.

«Je ne sais pas s’il a été ciblé plus. C’est sûr que nous aussi on va cibler les joueurs avec un talent offensif, on va s’assurer de leur rendre la vie difficile. C’est normal et ça ne sera pas différent dans la Ligue nationale, c’est évident», a noté Bouchard, qui sait que Caufield ne s’en laissera pas imposer et qu’il trouvera tout de même ses opportunités.

Vasily Demchenko était d’office devant le filet du club-école du CH et celui-ci s’est dressé devant 19 des 22 lancers auxquels il a fait face. Il a été battu à deux reprises par Tyler Gaudet et une fois par Kalle Kossila.

Le Rocket retournera au Centre Bell pour deux matchs face aux Marlies, à commencer par un rendez-vous jeudi.