Une belle bataille entre les Coyotes de l’Arizona, les Blues de St. Louis et les Sharks de San Jose est en cours pour le quatrième rang de la section Ouest donnant accès aux séries éliminatoires.

Les Coyotes, qui ont récolté 43 points au classement en 41 matchs, devront toutefois se relever, après avoir reçu une leçon de hockey, vendredi soir, contre les Golden Knights de Vegas.

«Comme individu, chaque joueur retourne à l’hôtel et doit regarder ce qu'il apporte à l’équipe. C’est la bonne vieille expression "se regarder dans le miroir". Tu dois te demander ce que tu peux mieux faire pour aider l’équipe», a noté l’entraîneur-chef des Coyotes Rick Tocchet, cité sur le site web de la Ligue nationale de hockey après la défaite de 7 à 4 subie à Las Vegas.

«Si chaque gars se regarde et se dit : "hey, au prochain match, je vais être meilleur, je vais être bon en échec-avant, je connais le système de jeu", pour moi, c’est du leadership, a poursuivi l’entraîneur. Si tu n’es pas concentré, tu es dans le trouble. J’espère que les gars sont retournés à l’hôtel, qu’ils prennent un peu de repos et qu’ils comprennent que l’enjeu est grand.»

Revanche dimanche?

Les Coyotes, qui tiraient de l'arrière 5-0 dans le match de vendredi, et les Golden Knights ont à nouveau rendez-vous, dimanche après-midi au T-Mobile Arena, à Las Vegas.

«Je crois que c’était bien de marquer quelques buts contre eux, ce qui permet de transporter ça au prochain match, a commenté l’attaquant des Coyotes Clayton Keller. Nous devons simplement mettre ce match aux poubelles. Nous devons être meilleurs, moi le premier, j’ai été terrible ce soir (vendredi).»

Les Blues sont en pleine lutte avec les Coyotes au classement. Avec 40 points en 39 matchs (avant d’affronter les Kings de Los Angeles samedi soir), les Sharks de San Jose n’ont pas non plus dit leur dernier mot. Ils ont d’ailleurs gagné cinq de leurs six dernières parties pour revenir au cœur de la bataille.