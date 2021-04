Les Jays poursuivent leur mauvaise séquence

Les Blue Jays de Toronto ont subi un quatrième revers consécutif, vendredi soir, à Dunedin, en s’inclinant par la marque de 7 à 1 face aux Angels de Los Angeles.

Les Angels ont frappé un grand coup en deuxième manche en inscrivant quatre points. Shohei Ohtani a produit trois d’entre eux à l’aide de son premier double de la saison.

Le joueur japonais est revenu à la charge en cinquième manche avec un circuit en solo. Il s’agissait de son troisième de la saison. Peu après, Jared Walsh l’a imité en produisant deux points à l’aide de la longue balle.

Les Jays se sont finalement inscrits au pointage en huitième manche sur un mauvais lancer de Chris Rodriguez qui a permis à Marcus Semien de croiser le marbre.

La défaite a été portée à la fiche de T.J. Zeuch (1-1), qui a accordé sept points, dont trois mérités, en trois manches et un tiers. Zeuch a pris le relais de David Phelps, qui avait obtenu le départ, dès la deuxième manche.

Le partant des Angels, Andrew Heaney (1-1), a connu une bien meilleure soirée. En six manches de travail, il n’a alloué que trois coups sûrs et deux buts sur balles, en plus de réaliser neuf retraits au bâton.

Plusieurs joueurs manquaient à l’appel du côté de la formation torontoise. Teoscar Hernandez n’était pas disponible pour ce match en raison d’un contact étroit avec une personne déclarée positive à la COVID-19. Lourdes Gurriel fils a quitté le match en raison d’effets secondaires au vaccin de la COVID-19. Ryan Borucki et Tyler Chatwood se retrouvent sur la liste des joueurs non disponibles pour la même raison.

Les Jays et les Angels disputeront le troisième match d’une série de quatre, samedi, en Floride. Les Jays seront en quête d’une première victoire à domicile cette saison.