Les Islanders au sommet

Les Islanders de Charlottetown ont rejoint les Foreurs de Val-d’Or en tête du classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) en signant une victoire de 5 à 1 devant les Mooseheads, vendredi à Halifax.

Thomas Casey a inscrit deux buts et une mention d’aide pour les visiteurs. Son coéquipier Brett Budgell a également connu un fort match avec une récolte d’un but et de deux aides.

Lukas Cormier et Bailey Peach ont été les autres marqueurs pour les Islanders. Du côté des Mooseheads, Robert Orr a été le seul à enfiler l’aiguille.

À Bathurst, Riley Kidney a procuré une victoire de 3 à 2 au Titan face aux Wildcats de Moncton, en touchant la cible dans la dernière minute de jeu de la troisième période. L’équipe locale profitait alors d’un avantage numérique.

Cinq minutes plus tôt, son coéquipier Bennett MacArthur avait nivelé la marque avec son 24e but de la saison. Julien Bourget a également secoué les cordages pour le Titan.

Chez les Wildcats, Jacob Hudson et Owen Stammer ont été les marqueurs.