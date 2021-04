Les champions rentrent à la maison

Champions de la dernière Série mondiale, les Dodgers de Los Angeles profiteront de leur ouverture locale, vendredi, pour célébrer leur récente conquête devant des milliers de partisans.

Pour l’occasion, les joueurs des Dodgers se mettront sur leur «36» en enfilant un nouvel uniforme, avec des touches dorées, pour recevoir les Nationals de Washington. Une cérémonie d’avant-match est par ailleurs prévue pour la remise officielle des bagues de la Série mondiale et le dévoilement d’une bannière.

Cette première série de matchs au Dodger Stadium survient après un début de saison plutôt réussi à l’étranger pour les champions en titre.

«Ç’a été un bon voyage, a ainsi résumé Chris Taylor, sur le site web des Dodgers, mercredi, après une défaite de 4 à 3 contre les Athletics d’Oakland en 10 manches. Ça ne s’est pas terminé comme on le voulait, mais en général, nous jouons du bon baseball. Nous avons de bonnes présences au bâton. Nous avons une fiche de 5-2, c’est donc un bon départ.»

Devant les Padres

Avec un tel dossier, les Dodgers pointent déjà au sommet de la section Ouest de la Ligue nationale, devant les Padres de San Diego (4-3).

Une chaude lutte entre les Dodgers et les Padres était à prévoir avant le début de la saison, mais une blessure subie par Fernando Tatis fils est venue mettre du plomb dans l’aile à San Diego. Le nom de Tatis fils, touché à une épaule, se retrouve pour le moment sur la liste des éclopés pour 10 jours.

Malgré tout, les Padres demeurent en confiance. Le lanceur Blake Snell, qui portait les couleurs des Rays de Tampa Bay la saison dernière, note d’ailleurs la qualité de la rotation partante de sa nouvelle formation.

«Je regarde autour et je vois [Dinelson] Lamet. Je me dis : "Oh mon Dieu! Nous avons des bras ici... Avec [Yu] Darvish, [Adrian] Morejon, [Chris] Paddack, [Joe] Musgrove, nous avons de la profondeur"», a témoigné Snell, sur le site web des Padres.

Buehler au monticule

Au niveau des partants, les Dodgers sont également bien armés. Clayton Kershaw, Trevor Bauer, Dustin May et Julio Urias ont d’ailleurs déjà signé une victoire chacun depuis le début de la campagne.

Walker Buehler sera par ailleurs au monticule pour amorcer ce premier match de la saison à domicile. Son vis-à-vis sera Joe Ross pour les Nationals.

- Ils seront un peu plus de 11 000 partisans à pouvoir assister au match d’ouverture des Dodgers, vendredi, à Los Angeles. La mise en vente de 20 % des sièges a été autorisée au Dodger Stadium, qui a une capacité de 56 000 spectateurs.

- Samedi soir, les Dodgers rendront hommage à Tommy Lasorda avant le deuxième match de la série contre les Nationals.