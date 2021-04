Une autre défaite pour les Rays

Christian Vazquez a produit trois points, dont deux à l’aide d’une longue balle, pour aider les Red Sox à vaincre facilement les Rays de Tampa Bay par le pointage de 9 à 2, mercredi après-midi, à Boston.

Avec son deuxième circuit de la campagne, le Portoricain de 30 ans, utilisé comme frappeur de choix, a donné les devants aux locaux pour la première fois en quatrième manche. Ses coéquipiers et lui ont ensuite inscrit six points à leur cinquième tour au bâton pour mettre le match hors de la portée des Rays.

Après six parties cette saison, les Rays, finalistes de la dernière Série mondiale, n’ont gagné que deux rencontres. Ils viennent ainsi au cinquième et dernier rang du classement de la section Est de la Ligue américaine.

Cette fois, le lanceur des Red Sox Nathan Eovaldi (1-1) s’est assuré de contenir l’attaque du club floridien, ne permettant qu’un point, trois coups sûrs et trois buts sur balles en sept manches. Dans l’autre clan, le partant Ryan Yarbrough a concédé neuf points, dont six mérités, neuf frappes en lieu sûr et une passe gratuite en cinq manches.

Woodruff impressionne, mais...

Au Wrigley Field, à Chicago, le partant des Brewers de Milwaukee Brandon Woodruff a alloué son seul coup sûr du match, un simple, en septième manche, sans toutefois obtenir une première victoire à son dossier, cette saison.

Les Brewers l’ont bel et bien emporté par le pointage de 4 à 2, mais il a fallu un circuit de trois points de Lorenzo Cain, en début de 10e manche, pour aider les visiteurs à s’imposer. Cain réussissait sa deuxième longue balle du match, après avoir claqué une «bombe» en solo en huitième. La victoire est allée au dossier du releveur Josh Hader (2-0).

Grand chelem dans une cause perdante

À Cincinnati, Erik Gonzalez a cogné un grand chelem un peu tardivement pour les Pirates de Pittsburgh, soit en début de neuvième manche, et les Reds l’ont facilement emporté 11 à 4.

Le partant des Pirates Chad Kuhl (0-1) n’a pas été à la hauteur sur la butte, lui qui a donné cinq points, dont quatre mérités, en première manche seulement. Malgré un manque de contrôle, il a néanmoins lancé durant quatre manches au total, allouant notamment cinq buts sur balles. Son vis-à-vis Luis Castillo (1-1) a été bien meilleur, n’allouant aucun point, quatre coups sûrs et une passe gratuite en sept manches. Tyler Naquin, Nick Castellanos, Tyler Stephenson et Aristides Aquino ont chacun réussi un circuit pour les Reds, qui ont maintenant remporté leurs cinq derniers matchs.