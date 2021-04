Au tour du DG des Blue Jays de signer

Les Blue Jays de Toronto ont accordé une prolongation de contrat de cinq ans à leur directeur général Ross Atkins, mercredi.

Ainsi, l’organisation ontarienne a réglé un autre dossier au sein de son groupe de dirigeants; en janvier, le président Mark Shapiro avait accepté un nouveau pacte valide jusqu’à la fin de la saison 2025, tandis que le gérant Charlie Montoyo détient une entente valide pour 2022. De son côté, Atkins a été embauché en décembre 2015. Il avait prolongé son association avec les Jays en 2019.

«Tout simplement, Ross rend les Blue Jays meilleurs, a déclaré Shapiro dans un communiqué repris par le réseau Sportsnet. Je suis heureux de le voir continuer de diriger nos opérations baseball pendant cette ère excitante pour nos joueurs, membres du personnel et partisans au moment où on s’approche du statut d’aspirant à un championnat pour les années à venir.»

«Débarquer à Toronto avec ma famille a enrichi nos vies d’innombrables façons et obtenir l’opportunité de rester un Blue Jay est un privilège que je ne prenais pas pour acquis, a ajouté Atkins. Je ne peux plus attendre de poursuivre notre quête d’un titre de la Série mondiale pour le Canada et de célébrer avec nos amateurs quand ce jour arrivera.»

Le DG a été particulièrement actif l’hiver dernier, mettant entre autres la main sur le voltigeur George Springer et le joueur d’avant-champ Marcus Semien. En 2020, les Jays ont accédé aux séries éliminatoires, mais ont rapidement été battus par les Rays de Tampa Bay au tour initial. Cette année, ils ont amorcé le calendrier régulier avec trois gains en cinq sorties.