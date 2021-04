La blessure de Carey Price plus grave que prévue?

La blessure de Carey Price pourrait-elle être plus sérieuse qu’annoncée initialement par les Canadiens?

De passage à l’émission «Salut, Bonjour!» mercredi, l’analyste et ex-gardien de la Ligue nationale de hockey (LNH) Patrick Lalime a soumis sa théorie au sujet du potentiel ennui physique de l’homme masqué du CH. Et ce n’est pas positif...

«Je pense que c’est peut-être l’intérieur du genou droit ou, comme on l’appelle en anglais, le MCL. Dans le cas d’une telle blessure, on parle habituellement d’une absence d’une dizaine de jours. Et ça c’est dans le cas d’un attaquant. Pour un gardien, c’est encore pire parce qu’il doit utiliser l’intérieur de son genou pour se déplacer et s’accroupir.

«Tu dois avoir confiance en tes articulations pour effecteur ces mouvements-là de la bonne manière. Je ne suis pas médecin, mais je parierais sur une absence d’environ deux semaines pour Carey Price...»

Dans le cadre d’un calendrier aussi condensé que celui du Tricolore, perdre Carey Price pour deux semaines pourrait s’avérer très ennuyeux pour la troupe de Dominique Ducharme.

Au cours des 14 prochains jours, le CH doit disputer neuf matchs.