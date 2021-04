Kevin Owens est prêt pour WrestleMania!

Cette semaine aux Anti-Pods à la maison, à moins d’une semaine de WrestleMania, Kevin et Pat reçoivent nul autre que le Québécois Kevin Owens.

Ce dernier nous parle entre autres de sa rivalité avec Sami Zayn, comment spécial WrestleMania sera, de ses parents qu’il n’a pas vu depuis un an à cause de la pandémie et bien plus, dans une belle entrevue de 30 minutes.

Nos deux animateurs font également le tour de l’actualité, résument les événements des derniers jours et font leurs prédictions pour NXT TakeOver, tout ça dans un autre épisode à ne pas manquer!