Cette semaine aux Anti-Pods de la Lutte, Kevin et Pat nous parlent du match maintenant confirmé pour WrestleMania entre nos deux Québécois, Kevin Owens et Sami Zayn. De plus, la lutte au Québec a appris une mauvaise nouvelle alors que la lutte de la ROH et IWS présentée en français a été retirée des ondes. Pour en parler, les gars reçoivent l’un des animateurs, Ben Cossette.

Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer :