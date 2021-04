Baylor remporte le March Madness

Les Bears de Baylor ont remporté un premier titre national en 115 ans d’histoire en venant à bout des Bulldogs de Gonzaga 86 à 70, lundi soir, dans le cadre de la finale du March Madness présenté au Lucas Oil Stadium.

Visiblement en mission, la troupe de l’entraîneur Scott Drew a obtenu les grands honneurs grâce à une défensive rodée au quart de tour et l’intensité de ses joueurs au panier, eux qui ont réussi un total de 34 rebonds.

Offensivement, les champions ont été menés par Jared Butler. Le natif de la Louisiane a amassé 22 points, trois rebonds et sept mentions d’assistance. Il a été appuyé par MaCio Teague et Davion Mitchell, qui ont respectivement inscrit 19 et 15 points. Mark Vital a également eu son mot à dire dans cette victoire avec une récolte de 11 rebonds.

De son côté, Gonzaga tentait de devenir la première université à réaliser une saison parfaite depuis Indiana en 1976. Avant la grande finale de la NCAA, les Bulldogs détenaient un dossier de 32-0.

Lors du match ultime, Jalen Suggs a sonné la charge pour la formation perdante. Le meneur de jeu a obtenu 22 points, un rebond et trois aides.