Le Titan double les Sea Dogs

Propulsé par Logan Chisholm et Mathieu Desgagnés, le Titan d’Acadie-Bathurst a obtenu un gain de 6 à 3 sur les Sea Dogs de Saint John, dimanche, au TD Station.

Les deux attaquants ont chacun touché la cible à deux reprises. Chisholm a aussi fourni une mention d’aide, tandis que Desgagnés s’est fait complice de deux réussites.

Les autres buteurs du Titan ont été Cole Huckins et Jacob Melanson, tandis que Peter Reynolds, Brady Burns et Jérémie Poirier ont fait bouger les cordages dans une cause perdante.

Il s’agissait d’un troisième gain consécutif pour la troupe de l’entraîneur-chef Mario Durocher. De leur côté, les Sea Dogs ont subi une 10e défaite en temps réglementaire en 27 rencontres cette saison.