Une première défaite pour les Blue Jays

Marcus Semien a chassé le lanceur partant Corey Kluber de la rencontre, avec un circuit en début de cinquième manche, mais ce ne fut pas suffisant aux Blue Jays de Toronto pour vaincre les Yankees, samedi après-midi, à New York.

Les Jays, qui avaient entamé la saison régulière avec une victoire au Yankee Stadium jeudi, ont cette fois perdu par le pointage de 5 à 3.

Kluber aurait sans doute souhaité mieux faire pour son premier match officiel dans l’uniforme des Yankees, mais le releveur Jonathan Loaisiga a notamment assuré le relais avec brio.

La victoire est d’ailleurs allée au dossier de Loaisiga (1-0), lequel n’a rien cédé aux frappeurs des Blue Jays en deux manches de travail. Parfait en une manche et un tiers, Chad Green a pour sa part obtenu le sauvetage.

Dans le cas de Kluber, il a permis deux points, dont un mérité, en quatre manches. Le partant a alloué cinq coups sûrs et trois buts sur balles, atteignant par ailleurs Vladimir Guerrero fils.

Dans la défaite, Guerrero fils a également obtenu un coup sûr, frappant un simple contre Kluber en quatrième manche.

Difficile pour Stripling

Le partant des Blue Jays Ross Stripling (0-1) a aussi connu une sortie plutôt difficile. En trois manches et un tiers, il a accordé trois points et sept coups sûrs. Gary Sanchez a d’ailleurs frappé un circuit en solo à ses dépens.

Opportuniste, Jay Bruce est celui qui a donné le plus gros coup de pouce aux Yankees dans ce match, produisant deux points à l’aide d’un simple, en fin de sixième manche. DJ LeMahieu et Giancarlo Stanton en ont alors profité pour croiser le marbre.

LeMahieu, Aaron Judge et Gio Urshela ont chacun frappé deux coups sûrs pour les Yankees dans ce match. En plus de sa longue balle, Semien a pour sa part produit un second point en frappant un roulant à l’avant-champ, en septième manche, pour permettre à Randal Grichuk de filer au marbre.

- La série de trois rencontres entre les Blue Jays et les Yankees doit se conclure, dimanche après-midi, à New York. Le réseau TVA Sports diffusera d’ailleurs la partie, dès 13h. T.J. Zeuch, pour les Jays, et Domingo German, pour l’équipe locale, sont les partants annoncés.