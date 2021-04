LHJMQ: 5 équipes suspendent leurs activités

COMMUNIQUÉ LHJMQ (Plus de détails suivront) - Les Olympiques de Gatineau et les Remparts de Québec ont enregistré un cas positif à la COVID-19 parmi les joueurs et suspendent du même coup leurs activités en présentiel.

L'Armada de Blainville-Boisbriand, le Drakkar de Baie-Comeau ainsi que l'Océanic de Rimouski, qui ont affronté Gatineau ou Québec, ont également mis leurs activités sur pause jusqu'à ce que l'enquête épidémiologique de la Santé publique soit complétée.

La Ligue a émis une communication aux cinq équipes dans laquelle les consignes à suivre en lien avec le protocole COVID-19 de la LHJMQ:

Les joueurs, le personnel et les officiels seront isolés et dépistés;

La Santé publique a été contactée par le circuit. Ils vont explorer la nature de tous les contacts entre les joueurs et le personnel. Les résultats de cette enquête seront partagés avec les équipes et la ligue.

Avec cinq équipes en isolation obligatoire, la ligue repousse le début des séries éliminatoires de la Coupe du Président 2021 jusqu'à nouvel ordre.