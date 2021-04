Depuis la séance de repêchage de 2018, Brady Tkachuk et Jesperi Kotkaniemi sont souvent comparés. Trois saisons plus tard, il est difficile de ne pas donner l’avantage au joueur des Sénateurs, mais attention...

Tkachuk a encore une fois été étincelant samedi soir dans la victoire des Sénateurs au Centre Bell, lui qui a marqué le premier but du match en plus de jeter les gants devant Shea Weber. D’ailleurs, chaque fois qu’il affronte le Canadien, le fougueux attaquant sort du lot.

Certains partisans du Tricolore digèrent encore mal le fait d’avoir choisi le Finlandais au détriment de l’Américain au troisième rang. D’autant plus que ce dernier a été sélectionné par une équipe de la même division immédiatement après.

Par contre, de passage à l’émission Dave Morissette en direct, Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse se sont montrés rassurants à l’endroit de Kotkaniemi.

«Le début de carrière de Tkachuk est meilleur que celui de Kotkaniemi, mais peut-être que dans cinq ans ils seront comparables» a indiqué Lapierre, avant d’ajouter : «C’est une progression un peu plus tranquille que celle de Tkachuk, mais je pense que ça va devenir tout un joueur de hockey aussi. On ne peut pas dire que c’est un mauvais choix.»

Latendresse abonde dans le même sens que son collègue : «La comparaison est difficile à faire parce que la maturité n’est pas la même chez les deux joueurs. On savait qu’e Tkachuk était prêt pour la LNH. Tandis que Kotkaniemi, il a une évolution plus tranquille. Il doit apprendre et s’habituer.»

Toutefois, pour Maxime Lapierre une chose est certaine : «Dans un match numéro sept, je prends Tkachuk à 100%.»

