Le CH y va pour quatre

Les Canadiens de Montréal viseront une quatrième victoire de suite, ce soir, lorsqu'ils accueilleront les Sénateurs d’Ottawa au Centre Bell.

Voyez ce match à TVA Sports et sur TVA Sports direct à compter de 19h; l'avant-match commence à 18h.

Fouettés par le trio de Phillip Danault (un but, une aide), Brendan Gallagher (un but, deux points) et Tomas Tatar (deux aides), les hommes de Dominique Ducharme ont signé un gain convaincant de 4-1 dans la capitale fédérale, jeudi soir.

Devant le filet, Jake Allen était en voie d’imiter Carey Price, deux jours plus tôt, et signer un premier jeu blanc en 2020-2021, mais a cédé devant Connor Brown lors d’une infériorité en fin de match.

Cette glorieuse série de gains n’est pas de refus, puisque le Tricolore est à six points du deuxième rang avec cinq matchs en main sur les Jets de Winnipeg et les Oilers d’Edmonton, qui seront les invités lundi soir. Son avance sur les Canucks de Vancouver et les Flames de Calgary, cinquièmes et sixièmes, est identique.

Les Sénateurs, eux, ont encaissé sept revers à leurs 10 derniers duels (3-4-3). L’entraîneur-chef D.J. Smith a décidé de ne pas tenir d’entraînement matinal en vue de l’affrontement.

Phillip... Kovalev?

Montré du doigt pour sa faible production plus tôt dans la saison, Danault est en feu par les temps qui courent. Pendant que le CH accumule les victoires, le Québécois surfe sur une séquence de trois matchs avec au moins un point (un but, six points)

Les plus nostalgiques de la Sainte-Flanelle apprécieront la statistique qui suit : le joueur de centre de 28 ans pourrait devenir ce soir le premier patineur du Bleu-blanc-rouge avec deux points ou plus en quatre sorties consécutives depuis Alex Kovalev.

L’énigmatique russe avait collé une telle séquence du 28 mars au 4 avril 2009, compilant au passage quatre filets et 11 points.

Danault a jusqu’ici été auteur de sept matchs de plus d’un point. Depuis que ce trio a été réuni, le 17 mars, il s’est trouvé sur la glace pour neuf des 13 derniers buts inscrits par l’équipe à cinq contre cinq. À l’inverse, il était sur le banc pour chacun des six buts inscrits par l’adversaire en pareille situation.

Enfin, ne cherchez pas Tyler Toffoli, Joel Armia, ni le nouveau venu Eric Staal dans la formation montréalaise, ce soir. Le premier continue de soigner une blessure, tandis que les deux autres demeurent en quarantaine. Le dernier pourra s’entraîner à compter de dimanche.