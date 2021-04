L’incroyable histoire de Charlotte Flair

Cette semaine aux Anti-Pods, Kevin et Pat nous parlent des raisons derriere l’absence de Charlotte Flair. Une incroyable histoire.

De plus, ils discutent de la plus récente addition à l’aile des célébrités du temple de la renommée de la WWE, le Québécois William Shatner, bien connu pour son rôle dans Star Trek, tout en passant en revue SmackDown et Raw. Tout ça et bien plus, dans un autre épisode à ne pas manquer!