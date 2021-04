Les Huskies défendent leur territoire

Édouard St-Laurent a inscrit deux buts et les Huskies ont vaincu les Voltigeurs de Drummondville au compte de 5 à 2, jeudi à Rouyn-Noranda.

St-Laurent a ouvert la marque en tout début de deuxième période avant d’enfoncer le dernier clou dans le cercueil des visiteurs avec le quatrième but des siens, en troisième.

Mathieu Gagnon, Donovan Arsenault et William Rouleau ont également contribué à la victoire en déjouant Francesco Lapenna, qui a été la cible de 45 tirs.

Samuel Richard disputait un deuxième match en deux soirs après avoir réalisé 49 arrêts dans une défaite face aux Foreurs de Val-d’Or, mercredi. Cette fois, seuls Luke Woodworth et Charlie Da Fonseca ont trompé sa vigilance. Il a réalisé 28 arrêts.

Les Islanders écrasent les Mooseheads

À Halifax, des doublés de Bailey Peach et Sam Oliver ont permis aux Islanders de Charlottetown de défaire les Mooseheads au compte de 6 à 2.

Les deux attaquants ont chacun secoué les cordages au premier vingt, avant de répliquer en deuxième période.

En plus de Peach et Oliver, quatre autres joueurs des visiteurs ont récolté deux points dans la victoire.

Après une période de jeu, le gardien de l’équipe locale, Alexis Gravel, a cédé sa place au remplaçant James Brady après avoir laissé trois buts sur 20 tirs. Les choses ne se sont pas mieux déroulées pour Brady qui a repoussé 22 des 25 tirs dirigés vers lui.

À l’autre bout de la glace, Jacob Goobie a seulement fait face à 15 tirs.

Le Titan se dresse à domicile

À Bathurst, le Titan a inscrit les trois premiers buts du match, en route vers une victoire de 4 à 2 contre les Sea Dogs de Saint-Jean.

Jacob Melanson a marqué les premier et troisième buts des siens. Son second filet de la rencontre, dix secondes après le début du deuxième engagement, s’est avéré être le but gagnant.

Cinq autres joueurs du Titan ont amassé deux points dans le match, tandis que le gardien Chad Arsenault a réalisé 27 arrêts.