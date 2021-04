C’est le grand jour pour les amateurs de baseball

«Play ball!», entendra-t-on tout au long de la journée de jeudi. Les partisans de baseball ont de quoi se réjouir, car le début de la saison est arrivé pour chacune des 30 formations du baseball majeur.

Au fil des heures, il y aura donc un total de 15 matchs. C’est la première fois depuis 1968 que toutes les équipes seront en action pour cette grande journée d’ouverture.

D'ailleurs, le match entre les Nationals et les Mets sera présenté à TVA Sports et TVA Sports direct, dès 19h.

Évidemment, comme le veut la tradition, plusieurs des meilleurs lanceurs seront au rendez-vous pour entamer la campagne.

«Tout le monde a des papillons lors de la journée d’ouverture et c’est une bonne chose, indiquait le lanceur Max Scherzer, des Nationals de Washington, tel que cité sur le site web du baseball majeur plus tôt cette semaine. D’en faire partie, c’est un sentiment incroyable, un honneur. C’est un jour fantastique pour le baseball.»

Un duel attendu

Pour une sixième fois en sept ans, Scherzer doit ouvrir la saison des Nationals au monticule. L'organisation de Washington a toutefois annoncé, mercredi, qu'un joueur de l'équipe avait été testé positif à la COVID-19. Quatre coéquipiers et un membre du personnel ont aussi été placés en quarantaine après avoir été en contact avec l'athlète en question.

Quoi qu'il en soit, à moins d'un revirement de situation, Scherzer se mesurera aux Mets de New York et à l’artilleur Jacob deGrom dans un match prévu à Washington et qui sera d’ailleurs présenté dès 19 h sur les ondes de TVA Sports.

Il y a deux ans, soit le 28 mars 2019, les deux mêmes lanceurs s’étaient d’ailleurs affrontés pour commencer la saison, également à Washington. DeGrom avait eu le dessus, ne concédant aucun point en six manches et obtenant 10 retraits au bâton. Les Mets l’avaient ainsi emporté 2 à 0.

Bien avant le match prévu à Washington en soirée, il y aura de l’action dès le début de l’après-midi avec notamment, à New York, le duel entre les Blue Jays de Toronto et les Yankees. Les autres parties sont prévues à Detroit, Boston, Milwaukee, Chicago, Philadelphie, Denver, San Diego, Cincinnati, Kansas City, Miami, puis à Los Angeles, Seattle et Oakland. Bref, c’est la fête pour les partisans de baseball aux quatre coins des États-Unis.

Aucun Québécois?

Sur une note plus locale, c’est la première fois depuis 1999 qu’aucun joueur ayant grandi au Québec ne fait pas partie d’une formation du baseball majeur pour entamer la saison, en excluant les campagnes où le lanceur Éric Gagné était aux prises avec des blessures (2005 et 2006 avec les Dodgers de Los Angeles). Le receveur Russell Martin a pour sa part grandement contribué à porter le flambeau pendant 14 saisons, à partir de mai 2006. Membre de l’organisation des Astros de Houston, Abraham Toro était là en 2020, mais il a été rétrogradé au camp des ligues mineures plus tôt cette semaine.

Les Québécois auront néanmoins l’occasion d’encourager, entre autres, le Dominicain Vladimir Guerrero fils, des Blue Jays, qui est né à Montréal en 1999 pendant que son célèbre père portait les couleurs des Expos.