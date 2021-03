Un premier match sans l’homme de 150 millions $

Acquis à gros prix durant la saison morte, George Springer aurait dû être le premier joueur à se présenter au bâton pour amorcer la campagne du baseball majeur, jeudi après-midi à New York, dans l’uniforme des Blue Jays de Toronto. Or, l’homme de 150 millions $ se retrouve sur la touche et ne pourra affronter les Yankees.

Le gérant des Blue Jays, Charlie Montoyo, a confirmé la nouvelle, mercredi, précisant qu’un test d'imagerie par résonance magnétique (IRM) subi la veille était somme toute encourageant.

«L’IRM a démontré une amélioration, ce qui est très bien, a indiqué Montoyo lors d’un point de presse. Notre souhait est de voir George revenir aussitôt que possible. Nous faisons ce qui est le mieux pour lui en ce moment.»

Springer, blessé à un muscle oblique, devrait être le premier frappeur de la formation offensive des Blue Jays lorsqu’il reviendra au jeu. En cette journée d’ouverture, au Yankee Stadium, Cavan Biggio risque d’être utilisé au premier rang, devant Marcus Semien.

Ces deux joueurs auront ainsi la tâche de donner le ton contre l’as lanceur Gerrit Cole lors de ce premier match.

«Je m’attends à ce qu’il y ait une belle énergie, a d’ailleurs mentionné Cole, sur le site web du baseball majeur, notant qu’une foule de 10 850 spectateurs sera permise pour cette rencontre. Ça fait longtemps que les gens à New York n’ont pas été en mesure d’aller voir un match de baseball. J’ai hâte en espérant que nous sortirons en force avec un bon match afin de donner le ton pour la saison.»

Ryu sur la butte

Au monticule pour les Blue Jays, le Sud-Coréen Hyun-jin Ryu a le mandat de lancer le premier match de la saison pour une deuxième année consécutive.

En 2020, le gaucher avait connu une excellente campagne, montrant un dossier de 5-2 et une moyenne de points mérités de 2,69 en 12 départs. Il avait d’ailleurs terminé troisième au scrutin pour le trophée Cy-Young, remis au meilleur lanceur, dans l’Américaine. Seuls Shane Bieber (Indians de Cleveland) et Kenta Maeda (Twins du Minnesota) l’avaient devancé, tandis que Cole avait conclu au quatrième échelon.

En plus de Springer, le lanceur gaucher Robbie Ray a aussi vu son nom placé sur la liste des blessés pour le début de la saison.

Vladimir Guerrero fils, qui a conservé une moyenne au bâton de ,421 durant le calendrier préparatoire, devrait être inséré au sixième rang de la formation à l’attaque pour les Blue Jays. Il risque par ailleurs d’entamer ce match initial au premier coussin en défensive.

Après une journée de congé vendredi, les Blue Jays et les Yankees s’affronteront aussi samedi et dimanche, à New York. Le réseau TVA Sports présentera d’ailleurs dimanche après-midi, dès 13 h, le troisième duel de la série.