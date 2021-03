Un repos salutaire pour les Canadiens

Visiblement reposé après un congé forcé de sept jours, le Canadien de Montréal a amorcé son match en force, mardi à Montréal, pour vaincre les Oilers d’Edmonton au compte de 4 à 0.

La troupe de Dominique Ducharme devait initialement affronter les Oilers au Centre Bell le 22 mars, mais deux joueurs de l’équipe avaient été placés sur la liste de COVID-19 quelques heures avant le duel, forçant la Ligue nationale de hockey (LNH) à repousser quatre parties.

Or, cette période d’inaction n’a pas empêché le club montréalais de récolter au moins un point dans une cinquième rencontre de suite, montrant une fiche de 3-0-2 lors de cette séquence.

Assoiffés

Visiblement impatient de reprendre l’action, le Tricolore a frappé dès la première minute de jeu. Jesperi Kotkaniemi, qui était l’un des deux joueurs à avoir vu son nom être placé sur la liste de COVID-19 la semaine dernière, a ouvert la marque après seulement 18 secondes de jeu.

Un autre Finlandais, soit Artturi Lehkonen, a doublé l’avance avec le cinquième tir de l’équipe, 3 min 05 s plus tard. Entre-temps, le Canadien a obtenu un jeu de puissance en raison d’une demande de révision infructueuse de l’entraîneur-chef Dave Tippett pour un hors-jeu à la suite du but de «KK», et les favoris locaux ont atteint deux fois le poteau avec un homme en plus.

Josh Anderson s’est ensuite assuré de garder ses coéquipiers éveillés en jetant les gants face à William Lagesson, avant la marque des cinq minutes. Brendan Gallagher en a ensuite ajouté avant la fin du premier tiers avec son 13e filet de la saison.

Pour tourner le fer dans la plaie, un but de Connor McDavid a été refusé, en deuxième période, en raison d’un hors-jeu, à la suite d’une demande de l’entraîneur-chef Dominique Ducharme. Le capitaine des Oilers a d'ailleurs vu sa séquence de matchs avec au moins un point être stoppée à 11.

Tomas Tatar a été l'autre buteur. Phillip Danault et Paul Byron ont tous deux récolté deux mentions d’aide.

Carey Price a réalisé 16 arrêts pour signer un premier jeu blanc cette saison et un 49e en carrière. À l’autre bout de la patinoire, Mikko Koskinen a repoussé 26 rondelles.

En bref

Joel Armia n’était pas de la formation puisqu’il suivait toujours le protocole de COVID-19 de la LNH. Le nom d’Eric Staal y figurait également mardi, en raison de la quarantaine obligatoire après avoir traversé la frontière canado-américaine.

Michael Frolik disputait pour sa part un tout premier match dans l’uniforme bleu-blanc-rouge. Il a été utilisé pendant 11 min 47.

Le Canadien se dirigera maintenant vers Ottawa pour y affronter les Sénateurs, jeudi. Les deux équipes se retrouveront ensuite dans la métropole québécoise, samedi.

TROISIÈME PÉRIODE

17:09 - Josh Anderson est puni pour avoir fait trébucher Tyson Barrie.

00:00 - Début du troisième tiers.

DEUXIÈME PÉRIODE

19:46 - Tyson Barrie est puni pour avoir accroché Nick Suzuki.

17:54 - BUT! Tomas Tatar tire sur réception à la suite d'une passe de Phillip Danault. Brendan Gallagher a effectué tout un travail dans le coin de la patinoire.

13:55 - Un but de Connor McDavid est refusé puisqu'il y avait hors-jeu.

06:55 - Brendan Gallagher est puni pour avoir fait trébucher Ethan Bear.

04:01 - Alexander Romanov est puni pour obstruction à l'endroit de Tyler Ennis.

00:00 - Début du deuxième engagement.

PREMIÈRE PÉRIODE

17:26 - Connor McDavid est puni pour rudesse à l'endroit de Jesperi Kotkaniemi.

15:59 - BUT! Brendan Gallagher pousse la rondelle dans un filet quasi désert à la suite d'un lancer de Shea Weber qui a frappé le poteau.

07:27 - Kyle Turris est puni pour avoir accroché Brett Kulak.

04:47 - Josh Anderson et William Lagesson jettent les gants et engagent le combat.

03:23 - BUT! Artturi Lehkonen double l'avance des siens en complétant le jeu de Paul Byron qui obtient sa deuxième mention d'aide de la rencontre.

00:18 - BUT! Jesperi Kotkaniemi ouvre la marque très tôt dans le match en tirant sur réception dans l'enclave. Les Oilers sont punis pour avoir contesté le but.

00:00 - Début de la rencontre.