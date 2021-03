Les Sénateurs retrouvent leur gardien numéro 1

Le gardien Matt Murray a participé à l’entraînement des Sénateurs d’Ottawa, signe que sa progression vers un retour au jeu va bien.

L’ancien des Penguins de Pittsburgh s’est présenté sur la patinoire une vingtaine de minutes avant le début de la séance matinale, en compagnie de l’instructeur des gardiens Pierre Groulx. Il a également côtoyé ses coéquipiers pour l’entraînement régulier, lui qui n’a pas joué depuis le 10 mars en raison d’une blessure au haut du corps.

«C’était super de revenir et de compétitionner avec tout le monde, a déclaré Murray au site web des Sénateurs. Nous sommes heureux de la façon dont [la blessure] progresse et je me sentais très bien aujourd’hui [lundi]. Ça va de mieux en mieux chaque jour et c’était bien de le tester avec un entraînement complet.»

Cependant, l’instructeur-chef D.J. Smith a précisé au quotidien «Ottawa Sun» qu’il allait prendre tout le temps requis avant de dépêcher dans la mêlée Murray, qui est tombé au combat lors de l’échauffement précédant la rencontre du 14 mars face aux Maple Leafs de Toronto.

Comme son instructeur, le portier estime aussi qu’une évaluation quotidienne est de mise. «Je ne veux pas me donner un moment spécifique [pour un retour]. Ça va dans la bonne direction et c’est mieux chaque jour et c’est tout ce que je peux demander pour l’instant», a sagement indiqué Murray.

Bien des remplaçants

Cette saison, l’athlète de 26 ans a conservé une fiche de 7-12-1, une moyenne de buts alloués de 3,84 et un taux d’efficacité de ,880.

Ça aura pris trois gardiens pour remplacer l’Ontarien pendant son séjour à l’infirmerie, qui a aussi coïncidé avec une blessure à son adjoint, Marcus Hogberg. Anton Forsberg a disputé un match, Filip Gustavsson deux et Joey Daccord trois. Murray est heureux de leurs performances, mais aussi de celles de ses autres coéquipiers.

«Joey jouait vraiment très bien et c’est dur de le voir partir blessé lui aussi, et évidemment "Hoggy" s’est également blessé. J’ai pensé que "Gus" avait aussi bien fait dans ses deux matchs et Forsberg est intervenu l’autre soir et a joué extrêmement bien, alors c’est super à voir», a analysé Murray.

Ottawa doit disputer ses deux prochaines parties contre le Canadien de Montréal, jeudi et samedi.