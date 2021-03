Les Dodgers pourront-ils répéter l'exploit?

L'attente est presque terminée pour les amateurs de baseball, alors que la saison 2021 va s'amorcer cette semaine.

Encore cette année, une multitude de paris sont disponibles sur Mise-o-jeu.

Les Dodgers de Los Angeles sont considérés comme l'équipe ayant le plus de chances de remporter les grands honneurs avec une cote de 4,50.

Les Yankees de New York occupent la deuxième position à 6,50, alors que les White Sox de Chicago, les Mets de New York et les Padres de San Diego complètent le top 5, eux qui ont tous une cote identique de 11,00.

Les Blue Jays de Toronto se retrouvent un peu plus loin à 21,00.

Il est également possible de miser sur les chances de participer aux séries éliminatoires de chaque équipe, ainsi que sur le nombre de victoires que les formations pourraient obtenir lors de la saison régulière.

Vous pouvez aussi tenter de prédire les récipiendaires de différents trophées et les joueurs qui domineront certaines statistiques comme les circuits, les points produits et les retraits au bâton.