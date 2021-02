Un Montréalais prédit les champions des quatre grandes ligues et touche le gros lot!

Auriez-vous pu prédire que le Lightning, les Lakers, les Dodgers et les Buccaneers allaient tous remporter les grands honneurs dans leur sport respectif?

Un homme de Montréal avait fait toutes ces prédictions et ça lui a rapporté beaucoup!

Sa mise de 50$ s'est transformée en un impressionnant gain de 14 880$.

Un parieur de Montréal a remporté 14 880 $ en faisant une mise de 50 $ et en prédisant correctement qui seraient les champions de la NHL, de la NFL, de la MLB et de la NBA.⁣

Avis aux gens qui voudraient tenter leur chance, les favoris pour soulever le précieux trophée dans la LNH sont l'Avalanche du Colorado, avec une cote 8,00 sur Mise-o-jeu.

Le Lightning de Tampa Bay (8,50), les Golden Knights de Vegas (8,50) et les Canadiens de Montréal (9,50) suivent ensuite.

Dans la NBA, les Lakers de Los Angeles sont considérés comme étant l'équipe à battre avec une cote de 3,50.

Les plus sérieux prétendants pour les détrôner sont les Nets de Brooklyn (4,75), les Clippers de Los Angeles (6,25) et les Bucks de Milwaukee (7,50).

Toujours selon Mise-o-jeu, les Dodgers de Los Angeles ont les meilleures chances de répéter l'exploit au baseball avec une cote de 4,50.

S'ils devaient échouer, il faut surveiller les Yankees de New York (6,50), les White Sox de Chicago (11,00) et les Mets de New York (11,00).