Bryan Rust, «un vrai joueur d’impact»

Pendant plusieurs années, Bryan Rust s’est contenté d’un rôle de joueur de soutien. Mais depuis le début de la dernière saison, il s’impose de plus en plus comme une vraie menace offensive chez les Penguins de Pittsburgh.

Cette saison, Rust a totalisé 14 buts et 28 points en 35 parties, avant le duel de lundi soir. Un rendement qui le place au troisième rang chez les pointeurs de son équipe. En ajoutant la campagne 2019-2020, il a inscrit 41 filets. Seuls 15 joueurs ont fait mieux dans la Ligue nationale de hockey (LNH) lors de cette période.

Pourtant, Rust n’avait jamais totalisé plus que 18 buts et 38 points au cours d’une seule saison auparavant, lui qui est âgé de 28 ans et qui en est à une septième saison au sein du circuit Bettman.

«Il s’est transformé en vrai joueur d’impact dans la LNH, a fait valoir l’entraîneur-chef Mike Sullivan en vidéoconférence, lundi. Et la constance qu’il apporte sur la patinoire, pour moi, est l’un des plus grands défis [pour tous les joueurs de la LNH], et il a trouvé le moyen d’en faire preuve tous les soirs.»

Selon le pilote du club de la Pennsylvanie, Rust est un exemple probant pour les jeunes à propos de la difficulté de la tâche que représente le passage à la LNH et des efforts qui sont nécessaires pour s’y établir.

«Ce que beaucoup de jeunes joueurs peuvent apprendre, c'est qu'il n'y a pas de raccourcis. "Rusty", dans mon esprit, personnifie le chemin du succès en tant qu'athlète professionnel. Cela commence par son éthique de travail et son désir d'être le meilleur. (...) [Il] fait tout ce qui est en son pouvoir pour se donner les meilleures chances de réussir.»