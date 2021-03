Plutôt discret depuis l’arrivée de Darryl Sutter derrière le banc des Flames de Calgary, l’attaquant Matthew Tkachuk veut retrouver son impact habituel.

«Je peux faire mieux, je sais que je peux faire mieux, a lancé Tkachuk dans une entrevue rapportée vendredi par Sportsnet. Je ne crois pas que l’ajustement à son système ou à son style ait été difficile. Il veut que tu compétitionnes et que tu travailles fort à chaque présence, ce qui est mon pain et mon beurre. Ce sont des choses dont je suis fier d’apporter (à l’équipe) chaque jour.»

«Tu es récompensé avec plus d’opportunités quand tu joues du meilleur hockey. Il (Sutter) est très direct et honnête et c’est ce qu’on veut», a poursuivi l’attaquant de 23 ans.

Le temps de glace de Tkachuk a considérablement diminué depuis l’arrivée de Sutter. Alors qu’il jouait un peu plus de 19 minutes par match en moyenne sous Geoff Ward, il est utilisé environ cinq minutes de moins par rencontre par Sutter. À ses deux derniers matchs, il a joué moins de 14 minutes.

«Tout le monde veut jouer plus, a admis Tkachuk, qui a inscrit un but et trois aides en huit matchs depuis le changement d’entraineur. On est à un moment décisif de la saison et tu veux faire partie de ces situations. Je le faisais avant pour avoir un impact. Dans son système ou son style, si tu ne joues pas bien, tu ne joueras pas. Je dois faire mieux. En espérant que ça se traduira par plus de victoires et de temps de glace.»

Les intentions de Sutter

Si Sutter a admis en point de presse que deux ou trois joueurs des Flames doivent retrouver leur jeu, il a refusé de dire si Tkachuk en faisait partie. En fait, il a été assez clair sur ses intentions par rapport au joueur américain.

«Je dois l’utiliser davantage, je ne le fais pas jouer assez. C’est ma faute», a-t-il dit jeudi en visioconférence.

«J’ai dirigé contre lui, je l’ai observé et étudié,... je sais quel genre de joueur il est et je connais son identité. Je sais ce que les autres équipes pensent de lui en tant que joueur. Il doit juste continuer de jouer de cette façon.»