L’exploit extraordinaire de Katharina Liensberger

Katharina Liensberger a réalisé ce que plusieurs croyaient impossible, c’est-à-dire de mettre fin à la domination du duo composé de Mikaela Shiffrin et Petra Vlhova en slalom. Pourtant, l’Autrichienne a réussi avec brio.

Tout s’est bousculé très rapidement lors des finales de la saison à Lenzerheide, en Suisse, samedi dernier. Cette saison, aucune skieuse ne s’était assurée de mettre la main sur le globe de cristal en slalom avant la dernière course. Une véritable lutte pour le titre allait donc avoir lieu entre Vlhova, Shiffrin et Liensberger.

Une journée sous haute tension

Katharina Liensberger a été la première du trio à prendre le départ, dans des conditions difficiles, quoique négociables. L’Autrichienne a donné le ton en inscrivant le meilleur temps de la première manche. Shiffrin a immédiatement suivi, n’ayant pu faire mieux que Liensberger, avec une troisième place, malgré une descente sans véritable faille. La championne en titre, Petra Vlhova, quant à elle, a été incapable de trouver ses repères, souvent déséquilibrée et désaxée. Elle s’est donc retrouvée au sixième rang provisoire, à un peu moins de deux secondes du temps de référence de la meneuse.

La deuxième manche n’a pas été de tout repos pour Vlhova, qui tirait déjà de l’arrière. La Slovaque n’a jamais été en mesure de s’adapter aux conditions, elle qui a réalisé le 14e temps de la deuxième manche. La Slovaque étant maintenant sortie de l’équation, tout se jouait entre Shiffrin et Liensberger. Celle qui allait terminer en première position allait aussi remporter le titre de la discipline.

C’est l’Américaine qui s’est élancée la première et tout se passait à merveille, jusqu’à ce qu’elle glisse légèrement à la sortie des dernières portes, perdant son axe et en s’appuyant sur la mauvaise jambe pour retrouver l’équilibre, ce qui lui a fait perdre de précieux dixièmes de seconde. Elle est quand même parvenue à obtenir le temps de référence avec un chrono de 56.24 secondes.

La pression était donc sur les épaules de la jeune Autrichienne de 23 ans, qui était la dernière à s’élancer. Elle avait le vent dans les voiles avec sa première victoire en carrière sur le Circuit de la Coupe du monde, à Äre, en Suède, la semaine précédente et son titre acquit le mois dernier aux Championnats du monde à Cortina d’Ampezzo, en Italie.

Liensberger a fait ce qu’elle sait faire de mieux, c’est-à-dire faire fit de la pression et livrer la marchandise avec une descente en tous points parfaite, en retranchant 0.34 seconde sur le temps de Shiffrin.

Liensberger est donc devenue la nouvelle championne du Globe de cristal en slalom et a du même coup, mis fin à une tendance extrêmement difficile à rompre.

La fin d’un règne

Difficile de prévoir à quoi ressemblera la carrière de Katharina Liensberger au cours des prochaines années. Par contre, ce qui est certain, c’est qu’elle aura passé à l’histoire pour avoir mis fin au règne du duo composé de Mikaela Shiffrin et Petra Vlhova, qui impose sa suprématie depuis plusieurs années en slalom, les deux skieuses étant largement supérieures à toute compétition.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes lorsque vient le temps de comprendre à quel point ce qu’a réalisé l’Autrichienne est immense.

Liensberger a remporté les deux dernières coupes du monde de la saison, en Suède et en Suisse. Il s’agit de ses deux seules victoires de la saison et aussi ses deux premières victoires en carrière. La dernière fois que deux épreuves consécutives de slalom n’ont pas été remportées par Shiffrin ou Vlhova, c’était en 2014, lorsque Nicole Hosp a gagné à Aspen, aux États-Unis, le 30 novembre, et que Maria Pietila-Holmner a triomphé le mois suivant, le 13 décembre, à Äre, en Suède. Pour ajouter au surréalisme de cette statistique, le duo Shiffrin-Vlhova a remporté 47 des 55 dernières courses en slalom depuis le 30 novembre 2014.

Mais encore, Liensberger est devenue seulement la deuxième skieuse à mériter le globe de cristal en slalom depuis 2013, outre Shiffrin et Vlhova. Frida Hansdotter avait réussi l’exploit en 2015. Sinon, tous les globes de cristal en slalom entre 2013 et 2019 ont été remportés par Shiffrin et en 2020, ce fût au tour de Vlhova.

Il ne faudrait pas non plus oublier l’étincelante victoire de Liensberger aux Championnats du monde en février, qui avait là aussi, pris la mesure de Shiffrin et Vlhova en slalom, freinant ainsi la série de quatre victoires consécutives de Shiffrin aux Mondiaux, elle qui avait remporté l’épreuve en 2013, 2015, 2017 et 2019.

L’ADN d’une championne

Beaucoup de choses peuvent expliquer la saison historique que vient de connaître Liensberger.

Évidemment, son travail rigoureux à l’entraînement. Au cours des dernières années, elle a tenté d’imiter son modèle sur le circuit, Mikaela Shiffrin, pour espérer un jour pouvoir la rejoindre, voire la dépasser. Elle et son entraîneur sur l’équipe nationale, Christian Mitter, ont bossé extrêmement fort pour propulser la skieuse au plus haut sommet, avec des méthodes d’entraînements rigoureuses et un changement d’équipement. Dans une discipline comme le slalom, où tout est une question de technique, de coordination et de répétition, le boulot acharné de Liensberger a finalement porté fruits. Ce n’est pas pour rien qu’elle est reconnue comme étant l’une des athlètes les plus travaillantes et les plus compétitives sur le circuit.

Aussi, la capacité d’adaptation de l’Autrichienne aura été déterminante dans les moments les plus cruciaux du calendrier. Liensberger aura été la meilleure skieuse de la saison lorsque les conditions de piste étaient les moins favorables. Le meilleur exemple est celui des Mondiaux. La météo a retardé le début des compétitions de quelques jours, le mauvais temps a sévèrement endommagé les pistes et la qualité de la neige était exécrable. Si bien que lors du slalom, 56 des 105 skieuses qui ont pris le départ ont chuté et n’ont pas réussi à compléter les deux manches. Liensberger est alors parvenue à tirer son épingle du jeu, elle qui a été impériale lors de cette journée du 20 février avec une descente de très grande qualité, combinant vitesse et technique, lui permettant d’arriver au bas de la pente une seconde avant celle qui a terminé deuxième, Petra Vlhova, et presque deux secondes devant Mikaela Shiffrin, qui est arrivée troisième. Ce sont des écarts de temps énormes et qui font foi de la domination de la jeune skieuse.

Puis, la constance aura été le point tournant de la saison en slalom. Autant la régularité de Liensberger l’a gagné, autant les résultats en dents de scie de Vlhova, grande favorite jusqu’en milieu de saison, lui ont coûté le petit globe de cristal. Liensberger a toujours été en mesure de progresser au cours de la saison. En neuf courses, elle a réalisé huit podiums. Sa pire position étant une quatrième place. Elle a commencé le calendrier avec deux médailles de bronze, suivie de quatre médailles d’argent en cinq courses, pour conclure avec l’or aux deux derniers rendez-vous de la saison.

À l’opposé, Vlhova a démarré avec beaucoup de succès avec trois victoires aux quatre premiers arrêts de la saison. Puis, lors des cinq dernières courses, elle n’est montée sur le podium qu’à deux reprises et a ouvert la porte à Liensberger en terminant sa saison avec une huitième et une sixième position. Quant à elle, Shiffrin a aussi connu une excellente saison, beaucoup plus que ce à quoi on s’attendait pour son retour à la compétition, mais Liensberger a obtenu un podium de plus que l’Américaine, une deuxième position précisément, ce qui a fait la différence au fil d’arrivée.

En conférence de presse après sa première victoire en carrière à Äre le 13 mars dernier, la nouvelle reine du slalom a dit : « Mon ski était parfait. J’ai fait ce que je devais faire pour gagner. » Cette phrase peut aussi très bien s’appliquer à l’entièreté de sa saison, puisque la perfection est nécessaire pour réaliser l’impossible et c’est ainsi que Katharina Liensberger est passée à l’histoire.

Faits saillants de la saison de Katharina Liensberger

-Petit globe de cristal en slalom

-Deux victoires sur le circuit de la Coupe du monde

-Huit podiums sur le circuit de la Coupe du monde

-Médaille d’or à l’épreuve de slalom aux Championnats du monde

-Médaille d’or à l’épreuve du slalom parallèle aux Championnats du monde

-Médaille de bronze à l’épreuve du slalom géant aux Championnats du monde