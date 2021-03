Un vent de renouveau pour le Marathon de Montréal

Le retour du Marathon de Montréal est confirmé et si tout se déroule tel que souhaité, en cette ère de pandémie mondiale, il aura bel et bien lieu en septembre prochain.

«J’ai bon espoir, c’est à la fin du mois de septembre, c’est un événement extérieur et quand on regarde le calendrier de vaccinations, ça va dans le bon sens, a indiqué l’organisateur Sébastien Arsenault, mercredi, au moment d’annoncer une entente de partenariat avec Beneva, fruit de la fusion entre La Capitale et SSQ Assurance. Évidemment, je n’ai pas une boule de cristal. On se pose tous la question, mais nous sommes plutôt optimistes.»

Désormais sous l’égide d’Événements GPCQM, le Marathon Beneva de Montréal est donc prévu du 24 au 26 septembre, précisément. Le départ des courses de la dernière journée, incluant l’épreuve de 42,2 kilomètres, se fera à l’Espace 67 du parc Jean-Drapeau.

Si les détails des parcours seront dévoilés ultérieurement, il a été possible de savoir auprès de M. Arsenault, président-directeur général d’Événements GPCQM, qu’on devrait notamment emprunter partiellement le circuit Gilles-Villeneuve pour mieux traverser vers l’île de Montréal en utilisant le pont de la Concorde. Les coureurs rallieront le fil d’arrivée sur l’Esplanade du Parc olympique.

Là pour rester?

Mettant de l’avant le partenariat avec Beneva, M. Arsenault croit fermement que cette association pourrait durer plusieurs années et assurer la pérennité de l’événement.

«Moralement, nous sommes en discussion pour la suite», a-t-il révélé, expliquant qu’on devait toutefois commencer par une première année, en vertu notamment du contrat de 12 mois liant l’organisation à la Ville de Montréal.

«Notre intention, c’est d’être là sur le long terme, a corroboré Martin Robert, vice-président exécutif et leader communication chez Beneva. On veut se servir de cet événement pour favoriser l’adoption et promouvoir les saines habitudes de vie dans la société.»

Les meilleurs au Québec et au Canada

À plus long terme, Sébastien Arsenault, qui est aussi le fils de Serge Arsenault, fondateur du Marathon international de Montréal en 1979, rêve évidemment de ramener les coureurs internationaux à l’événement montréalais, voire même assurer une captation et une diffusion à travers le monde.

Or, pour septembre prochain, les objectifs sont plus modestes.

«Pour la première année, en raison de la COVID, on va se concentrer sur les élites du Québec et du Canada, a-t-il convenu. Cela dit, pour nous, les élites au niveau international, c’est super important.»

D’ailleurs, au début des années 1980, il importe de rappeler que son père Serge faisait partie des précurseurs en invitant des athlètes africains au Marathon de Montréal. Encore en 2019, deux représentants du Kenya avaient remporté l’épreuve-reine dans la métropole, soit Grace Momanyi, chez les femmes, et Boniface Kongin, au niveau masculin.

«Accessible et sécuritaire»

Au-delà de l’épreuve de 42,2 km, l’événement se veut toutefois un rendez-vous pour tous avec des parcours de 1, 5, 10 et 21,1 km. À propos de la sécurité des participants, COVID-19 ou pas, le président d’Événements GPCQM a assuré qu’on travaillait sur un plan de mesures d’urgence «hallucinant».

«Si on demande 100, on va livrer 200», a-t-il imagé.

Si le marathon n’a pas eu lieu en 2020, rappelons que l’édition 2019 avait tristement été marquée par le décès d’un participant (Patrick Neely) à la suite d’un arrêt cardiorespiratoire.

«Des événements tragiques, comme en 2019, ça arrive. Par contre, ce qu’on peut contrôler, c’est d’avoir la meilleure équipe en place pour les éviter et c’est ce qu’on aura», a noté M. Arsenault.

On vise «une course accessible et sécuritaire» et «une expérience mémorable aux participants», a-t-il insisté.

- Outre son implication dans le prochain marathon, Événements GPCQM est le promoteur des Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal, seules épreuves du circuit UCI WorldTour présentées en Amérique depuis 2010.