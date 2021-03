Formule E : Nissan s’engage pour les cinq prochaines années

Résolument tournée vers un plan de neutralité carbone, Nissan a confirmé, mercredi, qu’elle restait engagée en Formule E jusqu’en 2026 à titre de motoriste.

Le constructeur japonais est ainsi le troisième, après Mahindra et DS, à confirmer son intention de développer un groupe motopropulseur pour la troisième génération de monoplaces (Gen3) du Championnat du monde de monoplaces électriques.

Audi et BMW quitteront la série après la saison en cours, mais Mercedes, Jaguar et Porsche devraient poursuivre leur participation pour le prochain cycle, qui va s’amorcer lors de la saison 2022. Les voitures seront plus rapides, plus légères, et devront effectuer des arrêts aux puits pour recharger les batteries pendant les courses.

De la piste à la route

Pour Nissan, qui souhaite propulser tous ses modèles par un moteur électrique d’ici 2030, cette prolongation allait de soi. Elle permet en effet de développer des technologies qui pourront être utilisées lors de la conception des voitures de route.

«Nous avons obtenu d’excellents résultats au cours de nos deux premières saisons et le renouvellement de notre engagement à long terme envers la Formule E est une étape-clé», a dit Tommaso Volpe, directeur du département des sports motorisés chez Nissan, dans un communiqué.

«Nous sommes entrés dans le sport avec une approche de transfert technologique de la route à la piste, et en étendant notre programme de course à l'ère Gen3, nous avons l'opportunité de fermer le cercle avec un transfert technologique de la piste à la route. Nous pensons [...] que ce sport est la plate-forme idéale pour promouvoir notre expertise en électrification et démontrer notre engagement en faveur de solutions de mobilité plus durables.»

Associé à l’écurie française e.dams depuis ses débuts dans la catégorie il y a deux ans, Nissan a signé deux victoires et 11 podiums en 26 courses en Formule E. L’équipe pointe actuellement au huitième rang après deux courses en vertu d’une récolte de 14 points.