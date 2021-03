Drew Brees s’amuse dans l’océan

Jeune retraité, l’ancien quart-arrière des Saints de La Nouvelle-Orléans Drew Brees a reçu l’appel de la mer, lui qui a récemment commencé la pratique de l’«efoiling».

Ce nouveau passe-temps permet d’utiliser une planche de surf propulsée à l’aide d’un moteur électrique qui s’élève hors de l’eau avec la vitesse. Brees en a d’ailleurs expliqué le fonctionnement lors de sa présence sur le plateau du «The Ellen DeGeneres Show» du réseau NBC, mercredi.

«Les gens ont probablement entendu parler d'un "foil"; c'est essentiellement une planche de surf qui a comme un mât et une structure d'aileron qui descend en dessous, a imagé l’ancien pivot. Cela vous permet de surfer sur une surface plus agitée.»

«Ensuite, ils ont décidé : "et bien, ce ne serait pas bien si nous ajoutions un moteur ici et une batterie?" C'est donc l'"efoiling" et c'est une expérience folle. C'est un croisement entre le surf et le vol, dans lequel je ne suis vraiment pas doué non plus, mais je peux le faire, ce qui est plutôt plaisant.»

Effrayant

Brees a disputé 20 saisons dans la NFL, remportant le Super Bowl au terme de la saison 2009 et établissant plusieurs records au sein du circuit, notamment au chapitre des passes complétées (7142) et des verges par la passe (80 358).

Il était toutefois anxieux, au moment d’annoncer sa retraite, puisqu’il devait laisser derrière lui un sport qui lui avait permis de façonner son quotidien jour après jour. Il se retrouve maintenant avec beaucoup de temps libre.

«C'est un peu effrayant, a-t-il avoué. Le football a fourni tellement de structure, n’est-ce pas? À la minute où j'ai annoncé la retraite, tout est devenu réel. J'ai commencé à regarder autour de moi. "Dans quel genre de passe-temps fou vais-je me lancer maintenant?" J'en ai donc profité ces derniers temps.»