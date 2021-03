Section Est de la Ligue américaine : les Yankees sont favoris

Les Blue Jays de Toronto ont beau avoir ajouté George Springer et Marcus Semien à leur formation, ils auront fort à faire pour devancer certains clubs de leur section en 2021, à commencer par les Yankees de New York.

«Je suis plus excité que jamais, notait d’ailleurs le voltigeur des Yankees Aaron Judge, plus tôt cette semaine, tel que cité sur le site web du baseball majeur. Chaque année, je sais que je débarque ici et que je dis que c’est notre objectif de gagner le championnat. Mais, pour nous, la première chose à faire est de remporter notre section. Et ça commence avec le premier match.»

Les Jays seront justement les premiers adversaires des Yankees, le 1er avril, à New York. Le lanceur Gerrit Cole devrait alors être le partant pour les locaux.

Au-delà de la formation torontoise, Judge avoue se préoccuper davantage des Rays de Tampa Bay.

«Nous devrons d’abord nous débarrasser des Rays, a-t-il mentionné. C’est l’équipe qui a remporté la section [est de la Ligue américaine] l’an dernier pour ensuite se retrouver en Série mondiale. Ils nous ont battus dans la série de division. C’est notre objectif principal d’éliminer les Rays.»

Le club de Tampa Bay avait effectivement dominé cette section en 2020, grâce à une fiche de 40-20. Les Yankees (33-27) avaient suivi, tout juste devant les Blue Jays (32-28). Les Orioles de Baltimore et les Red Sox de Boston avaient terminé respectivement en quatrième et cinquième positions.

De la profondeur

Déjà, depuis le début du calendrier préparatoire, les Yankees ont montré de belles choses. Ils présentent maintenant un dossier de 13-7-1 en 21 matchs dans la Ligue des pamplemousses. Trois joueurs de soutien des Yankees, soit Mike Tauchman, Greg Allen et Chris Gittens, ont frappé la longue balle mardi après-midi, à Lakeland, en Floride. Ce duel face aux Tigers de Detroit a toutefois été stoppé après neuf manches avec une égalité de 5 à 5.

À propos de Judge, qui ne participait pas à la rencontre de mardi, il a été limité à huit coups sûrs en 34 présences officielles au bâton lors des matchs préparatoires, ce qui lui donne une moyenne de ,235. Le voltigeur n’a frappé aucun circuit, mais a réussi deux doubles.