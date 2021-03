CH: deux espoirs à départager

Les Canadiens misent sur une panoplie de jeunes défenseurs gauchers dans leur bassin d’espoirs, dont l’Américain Jordan Harris, qui a récemment fait jaser en décidant de jouer une quatrième saison dans la NCAA.

La plupart des experts s’entendront pour dire que Kaiden Guhle, le choix de premier tour du Tricolore en 2020, est l’arrière le plus prometteur parmi les espoirs de l’organisation – Alexander Romanov étant maintenant un joueur établi.

Mais si on enlevait Guhle de l’équation, Harris est-il le meilleur espoir du CH chez les défenseurs? Il y a un débat à avoir, car Mattias Norlinder est un autre jeune homme au potentiel fort intrigant.

Il en a été question, mardi, lors du segment «Les Recrues», à l’émission JiC, impliquant les journalistes de TVA Sports Anthony Martineau et Nicolas Cloutier.

Martineau est passé à l’attaque le premier en affichant son penchant pour Harris.

«Jusqu’à hier, il était présenté comme un candidat pour s’amener en renfort à Montréal, a-t-il rappelé. Il a terminé la saison avec une moyenne d’un point par match. C’est un gars qui bouge la rondelle avec aisance. Un bon patineur. Un gars qui défend de façon très dure. Mais également un gars qui pourrait potentiellement être sur ta deuxième paire défensive à Montréal et sur ton deuxième avantage numérique.

«Norlinder, lui, a 10 points en 35 matchs dans la Ligue suédoise et un différentiel de -10, le pire de son équipe. Est-ce que les deux joueurs sont au même endroit en ce moment? Je ne crois pas.»

Cloutier a ensuite concédé un point à son opposant, tout en apportant des nuances au sujet de Norlinder, qui joue dans un calibre beaucoup plus relevé.

«J’aime bien le jeu stable de Jordan Harris. Or, Norlinder est un spécimen plus rare. On trouve peu de défenseurs dotés d’une telle audace, d’une telle volonté de changer le cours d’un match. Harris laisse la game venir à lui. Norlinder attaque la game!

«Je veux aussi défaire le mythe selon lequel c’est tout ou rien avec Mattias Norlinder. Ce n’est pas vrai qu’il est unidimensionnel.»

Attentes exagérées?

Anthony Martineau se demande si les attentes envers Norlinder étaient justifiées – et s’il ne faudrait pas les revoir à la baisse considérant ses performances en première division suédoise cette saison.

«C’est drôle, depuis qu’il évolue avec Frolunda, je ne vois plus beaucoup de faits saillants le mettant en vedette. Il y a une question de vitesse dans son jeu. Est-ce que Norlinder a présentement l’explosion, l’aisance sur patins pour se frotter à des adultes en première division? Je ne crois pas, car il est coupable de revirement après revirement cette année. Il est débordé et semble nerveux.»

Cloutier s’est empressé de minimiser les doutes émis par son collègue, tout en reconnaissant que Jordan Harris est plus près de la LNH que Norlinder au moment d’écrire ces lignes.

«Si tu me demandes aujourd’hui qui est le plus mûr pour la Ligue nationale, je ne jouerai pas à l’autruche, c’est Harris. Mais si on regarde, sur une perspective à plus long terme, qui a le potentiel le plus élevé, bah, c’est assurément Mattias Norlinder selon moi. Et ça, ça a aussi une valeur.»

Le journaliste a ensuite démystifié les fameuses carences défensives du jeune homme.

«J’ai parlé à Norlinder lui-même ainsi qu’à son entraîneur Roger Ronnberg, a raconté Cloutier. Norlinder me confiait qu’il n’était pas satisfait de son jeu offensif cette saison, mais que ça allait plutôt bien dans son territoire. Son entraîneur avait d’ailleurs corroboré son observation.

«J’ai bien aimé sa présence en zone défensive, son dynamisme. Il bouge ses pieds et il a un bâton très actif. Mais oui, évidemment, il devra apprendre à faire moins de revirements. Il devra apprendre aussi à trouver son timing pour appuyer l’attaque, ce qui peut être plus difficile pour un jeune sur une plus grande patinoire.»

Mystère autour du potentiel

Il y a également lieu de se demander : les opinions au sujet de Norlinder seraient-elles plus favorables s’il avait empilé les points dans la NCAA cette année?

«Je vais te poser une question Anthony. Que dirait-on de Norlinder s’il avait joué à l’Université Northeastern cette saison?», a lancé Cloutier.

«La réalité c’est qu’il joue présentement en Suède, de répliquer Martineau. On le vante depuis des années comme un gars offensif capable de provoquer des choses, et il ne le fait pas cette année. Mortiz Seider, qui a été repêché au premier tour, a un an de moins que Norlinder. Quelle est sa fiche cette saison? On parle de 27 points en 39 matchs [dans la même ligue en Suède]. On voit la différence entre un gars qui pourrait être un très bon joueur dans la Ligue nationale et un gars qui pourrait avoir un impact moindre ou, du moins, prendre plus de temps avant de s’établir.»

Et tout indique que Harris est une valeur sûre, lui, insiste Martineau.

«Est-ce que le plafond de Harris sera moins impressionnant? Peut-être. Mais est-ce qu’il va s’établir dans la ligue nationale? Moi, je crois que oui.»

L’animateur Jean-Charles Lajoie a acquiescé sans hésitation.

«Il n’y a aucun doute : la preuve est dans son refus d’accepter un contrat d’entrée immédiatement, a-t-il souligné. Il faut en avoir dans le slip coquille, parce que le garçon a trois ans derrière la cravate à Northeastern. Tu peux finir ton bac à distance, il n’y a pas de danger.

«Lui, c’est parce qu’il sait qu’il n’a absolument rien à perdre. L’an prochain, dans une saison normale, il va peut-être être le candidat de son équipe pour le trophée Hobey Baker. Et rendu là, il sera en position de force pour mieux négocier. Je pense qu’il a pris une excellente décision d’affaires à ce moment-ci. Mais tu ne prends pas une décision comme ça si tu n’es pas ultra-confiant en tes moyens.»

Nicolas Cloutier a conclu la discussion en y allant de la prédiction suivante : on assistera à une éclosion de Norlinder l’an prochain en Suède.

Voilà qui mettait bien la table pour le prochain débat du segment «Les Recrues» qui a lieu chaque mercredi à JiC, mais qui était exceptionnellement présenté mardi cette semaine.

Voyez le segment Les Recrues au complet dans la vidéo ci-dessus.