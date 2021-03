Les Devils se sauvent avec la victoire

L’attaquant Jesper Bratt a mis fin à une longue disette personnelle en inscrivant le but décisif en prolongation, dans un gain de 2 à 1 des Devils du New Jersey aux dépens des Penguins à Pittsburgh, dimanche après-midi.

La troupe de l’entraîneur-chef Lindy Ruff a ainsi racheté son revers de 3 à 1 subie la veille à Newark devant ses rivaux du jour.

Bratt a choisi un bon moment pour freiner une séquence de 13 parties sans but et marquer ainsi pour la deuxième fois de la campagne. Il a contourné la cage adverse avant de surprendre Tristan Jarry qui n’a pas su couvrir l’intérieur du poteau.

Précédemment, les favoris locaux avaient ouvert la marque tôt dans la rencontre par l’entremise de leur capitaine Sidney Crosby, qui a accepté la passe transversale de Jake Guentzel pour déjouer Mackenzie Blackwood à l’aide d’un tir bas d’un angle fermé. Cependant, les Devils ont créé l’égalité en période médiane grâce au puissant lancer frappé de Sami Vatanen.

Blackwood a été solide, repoussant 35 rondelles, deux de plus que son vis-à-vis Jarry. Dans une cause gagnante, l’ancien du Canadien de Montréal P.K. Subban a passé plus de 22 minutes sur la patinoire et a décoché un tir.

Au classement de la section Est, Pittsburgh demeure au troisième rang et accuse un retard de quatre points sur le sommet détenu par les Capitals de Washington. Ceux-ci en comptent 44, tout comme les Islanders de New York qui ont toutefois disputé une rencontre de plus.

Le Lightning a le dernier mot

Tyler Johnson a touché la cible sur le jeu de puissance en troisième période et le Lightning a pris la mesure des Panthers de la Floride au compte de 5 à 3, à Tampa.

Brayden Point a complété le pointage dans une cage déserte pour mettre le match hors de portée des Panthers dans la dernière minute. Les deux équipes n’avaient jamais été séparées par plus d’un but lors des 59 premières minutes.

Yanni Gourde, Alex Killorn et Mathieu Joseph ont également touché la cible pour le Lightning, tandis que Carter Verhaeghe, Gustav Forsling et Patric Hornqvist ont répliqué pour les Panthers.

Curtis McElhinney a été mis à l’épreuve à 32 reprises pour signer une troisième victoire en sept départs cette saison. Sergei Bobrovsky a pour sa part cédé quatre fois en 23 lancers.

Les deux clubs ont ainsi partagé les honneurs des quatre premières parties de la saison les opposant. Les favoris locaux signaient par ailleurs une quatrième victoire de suite et ils ont ainsi consolidé leur avance en tête de la section Centrale.

Le défenseur Ryan McDonagh s’est blessé au bas du corps en première période et il n’est pas revenu au jeu par la suite.

Enfin un gain pour Los Angeles à Vegas

Les Kings de Los Angeles ont obtenu leur premier gain face aux Golden Knights de Vegas en 2020-2021, dimanche, au Staples Center.

Dans le quatrième affrontement entre les deux clubs de la section Ouest, la formation californienne a signé un gain de 3 à 1.

Les Kings ont inscrit deux buts lors de l’engagement médian. Sean Walker a d’abord profité de plusieurs retours de lancer pour obtenir son premier filet de la présente campagne. Dustin Brown a ensuite déjoué Marc-André Fleury grâce à un avantage numérique.

Le vétéran de 36 ans a déjà touché la cible à 14 reprises cette saison. Sur ces deux réussites, Anze Kopitar a fourni des mentions d’aide.

Thomas Nosek a permis aux «Chevaliers Dorés» de croire en leur chance de remontée en s’inscrivant à la marque avec moins de quatre minutes à faire au temps réglementaire. Jeff Carter a toutefois réduit ces espoirs au néant avec un but réussi moins d’une minute plus tard.

Devant les cages, Calvin Petersen a effectué 41 arrêts dans la victoire, alors que Fleury a repoussé 28 rondelles dans la défaite.

Calle Jarnkrok tranche le débat

Au American Airlaines Center, les Predators de Nashville en enregistré une troisième victoire à leurs quatre derniers matchs. Pour ce faire, ils ont battu les Stars de Dallas au compte de 4 à 3 en tirs de barrage.

C’est l’attaquant Calle Jarnkrok qui a fait la différence lors de la séance de fusillades. S’élançant comme dixième tireur, le Suédois a trompé la vigilance du gardien Anton Khudobin.

À l’autre bout de la patinoire, Pekka Rinne a également eu son mot à dire, repoussant quatre des cinq tentatives des Stars. Il s’agissait de la 43e victoire en tirs de barrage du Finlandais, ce qui lui confère le sixième rang de l’histoire de la LNH à ce chapitre.

Le club texan semblait d’ailleurs se diriger vers un gain en temps réglementaire, mais Eeli Tolvanen en a décidé autrement. Avec moins de six minutes à faire à la troisième période, il a placé la rondelle dans le filet adverse pour niveler la marque.

Ryan Johansen et Filip Forsberg ont aussi touché la cible pour les «Preds», tandis que Rhett Gardner, Radek Faksa et Ty Dellandrea ont fait de même dans une cause perdante.