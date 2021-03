Antoine Roussel y est allé d'une déclaration surprenante avant la rencontre entre les Canucks et les Canadiens, samedi.

Lors d'une entrevue avec Renaud Lavoie, l'attaquant de Vancouver a déclaré que les Canadiens représentaient une équipe plus redoutable à affronter que les Maple Leafs.

«On trouve que c'est plus difficile de jouer contre Montréal que contre Toronto. Les matchs sont plus difficiles. Ils ont une meilleure défensive et ils jouent un meilleur système. Malgré qu'ils n'ont pas la meilleure place au classement, on trouve que c'est plus difficile de jouer contre eux.»

