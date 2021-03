L’absence se prolonge pour Evgeni Malkin

Les Penguins de Pittsburgh devront patienter avant de pouvoir compter à nouveau sur l’attaquant Evgeni Malkin qui ratera, au moins, les deux prochains matchs.

Victime d’une blessure au bas du corps dans une défaite de 2 à 1 face aux Bruins de Boston mardi, le joueur de centre russe devra être réévalué sur une base hebdomadaire. Il avait quitté la rencontre peu après avoir subi une mise en échec du défenseur Jarred Tinordi.

Malkin ne sera donc pas disponible lorsque les Penguins affronteront les Devils du New Jersey samedi à Newark et dimanche à Pittsburgh.

«À l’évidence, quand tu perds "Geno", c’est une lourde perte puisqu’il apporte tellement à notre équipe», a commenté l’entraineur-chef Mike Sullivan vendredi.

«Il a développé une belle chimie avec [l’attaquant Kasperi Kapanen] et ils ont été vraiment bons pour nous. On espère qu’il pourra revenir bientôt et qu’il pourra continuer de bâtir sur les progrès qu’ils ont faits.»

Malkin est le troisième meilleur pointeur des Penguins avec 24 points (8 buts et 16 aides) en 29 matchs.