Cette semaine aux Anti-Pods de la Lutte, Kevin et Pat font le tour des nouvelles, passent en revue SmackDown et Raw et font leur choix pour Fast Lane.

De plus, Kevin y va d’une prédiction pour WrestleMania concernant Edge, Roman Reigns et Daniel Bryan qui a tellement de sens, que même Pat a du avouer que c’était une bonne idée!

Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer!