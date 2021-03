Les répercussions d’AEW Revolution

Cette semaine, à la toute première des Anti-Pods de la Lutte à la maison, Kevin et Pat passent en revue le Dynamite qui a suivi Revolution, le plus gros événement spécial de l’histoire d’AEW.

De plus, on revient sur ce que Kenny Omega a pensé de la fin de son match, on parle de NXT et on répond à toutes vos questions!

Tout ça et bien plus, dans un autre épisode à ne pas manquer!