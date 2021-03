SIX points en une période pour Zibanejad!

Mika Zibanejad a réussi un tour du chapeau et totalisé six points et les Rangers ont pulvérisé les Flyers de Philadelphie au compte de 9 à 0, mercredi à New York.

Les «Blueshirts» ont explosé offensivement avec sept buts en deuxième période, dont trois en 10 min 10 s de Zibanejad. Le Suédois a récolté ses six points lors du deuxième engagement, égalant ainsi la marque de la Ligue nationale de hockey (LNH) pour la meilleure performance en une seule période.

Voyez un résumé du match de Zibanejad dans la vidéo ci-dessus.

Bryan Trottier avait établi le record le 23 décembre 1978 face aux Rangers alors qu’il portait les couleurs des Islanders de New York. Son club avait gagné par la marque de 9 à 4.

Pavel Buchnevich a également contribué avec deux buts et quatre points. Brendan Lemieux, Artemi Panarin, Jacob Trouba et Filip Chytil ont été les autres buteurs des Rangers.

Brian Elliott a amorcé la partie devant la cage des Flyers, et il a permis cinq buts sur 13 lancers avant d’être remplacé par Carter Hart. Ce dernier n’a guère fait mieux, ne bloquant que 12 des 16 rondelles dirigées vers lui. Les défenseurs Philippe Myers et Travis Sanheim n’ont rien fait pour aider leurs gardiens, terminant tous deux avec des différentiels de -6.

À l’autre bout de la patinoire, Alexandar Georgiev a connu une soirée beaucoup moins mouvementée, réalisant 26 arrêts. Il s’agissait de son sixième jeu blanc en carrière.

Sans entraîneurs

Ce résultat est d’autant plus surprenant compte tenu du fait que l’ensemble des entraîneurs des Rangers, dont le pilote David Quinn, a dû se placer en isolement, mercredi.

Outre Quinn, les adjoints Jacques Martin, David Oliver et Greg Brown doivent également céder temporairement leur place en raison du protocole de COVID-19. Ainsi, Kris Knoblauch, l’entraîneur-chef du Wolf Pack de Hartford, a dirigé la formation, étant appuyé par Gord Murphy, entraîneur associé du Pack, et Chris Drury, directeur général adjoint.

Le nom de l’attaquant Phillip Di Giuseppe figurait déjà à la liste de COVID-19 de la Ligue nationale de hockey (LNH) depuis dimanche. Adam Fox et Pavel Buchnevich y étaient également, mais ils ont obtenu le feu vert pour reprendre leur place dans la formation mercredi.